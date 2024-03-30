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В США заявили о решении передать Израилю истребители и бомбы

WP: США одобрили поставки Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов
30 марта 2024, 03:31
Фото: iStock/Ali Çobanoğlu

Фото: iStock/Ali Çobanoğlu

Соединенные Штаты предоставят Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия между двумя сторонами по поводу операции «Рафах», сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в Пентагоне и Госдепартаменте.

Сообщается, что военная помощь включает в себя 2000 бомб MK-84, 500 бомб MK-82 и 25 истребителей F-35A. По данным издания, сумма помощи исчисляется миллиардами долларов.

Ранее США заявили о поддержке формирования нового правительства Палестины.

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«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года
30 марта 2024, 03:53

Фото: iStock/3dmitry

Украина готова начать мирные переговоры с Россией, отказываясь от выхода на границы 1991 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого доступна на YouTube.
Украинский лидер допустил, что президент России Владимир Путин готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границу в 2022 году. В то же время он подчеркнул, что такой исход потребует не только военных мер Киева, но и полной блокады России «с остальным миром».

«Победить – это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», – заявил Зеленский.

Ранее бывший майор ВСУ Игорь Лапин заявил, что потомки нынешних украинских солдат должны дойти до границ Украины 1991 года. Лапин также обратил внимание на нехватку солдат, готовых достичь такой цели.

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«Едва не обернулись скандалом»: Польские СМИ – о переговорах Польши и Украины о зерне
WP: Польский чиновник «взбесил» украинского коллегу
30 марта 2024, 03:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Переговоры заместителя главы Министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и заместителя министра экономики Украины Тараса Качку едва не закончились скандалом, сообщает портал Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники.
Переговоры были посвящены сельскому хозяйству. Ожидалось, что будут достигнуты конкретные договоренности об импорте зерна из Украины и транспортировке сельскохозяйственной продукции через Польшу. Однако в результате переговоров между официальными лицами ничего не было достигнуто.

Более того, атмосфера на переговорах испортилась после того, как Колодзейчак заявил, что не хочет, чтобы украинская сторона использовала тему войны на переговорах.

«Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», – рассказал о реакции представителя Киева собеседник издания.

В беседе с порталом Колодзейчак признал, что инцидент имел место.

«Один из представителей Украины стал использовать тему войны, фронта, трудной ситуации. Я ответил, что мы знаем, какова ситуация , но экономические переговоры не имеют к этому отношения», – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление ВСУ в случае отсутствия помощи со стороны США.

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#польша
#украина
#переговоры
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#сельское хозяйство
#скандал
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Шольц раскрыл причины помощи Украине
Шольц: Германия помогает Украине ради собственной безопасности
30 марта 2024, 03:04

Фото: сайт Кремля

Германия помогает Украине ради собственной безопасности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации по случаю Пасхи, передает информационное агентство ТАСС.
«Мы все стремимся к более спокойному миру», – высказался он.

Отметив, что без справедливости не может быть мира, канцлер Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в ее «борьбе за справедливый мир» столько, сколько потребуется.

«Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», – заявил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине. Он заявил, что в настоящее время различные государства обсуждают формат, который «может привести к мирному процессу», но мир всегда возможен.

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#помощь
#поддержка
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США одобрили формирование нового правительства Палестины
Госдеп: США одобрили формирование нового кабинета министров Палестины
30 марта 2024, 02:55

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Соединенные Штаты поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера, опубликованном на сайте X.
Американский чиновник отметил, что Вашингтон надеется на сотрудничество с новым палестинским кабинетом «в целях содействия миру, безопасности и процветанию». Миллер добавил, что Соединенные Штаты ожидают от нового правительства «заслуживающих доверия реформ».

В четверг, 28 марта, было объявлено, что президент Палестины Махмуд Аббас утвердил новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой. Новое правительство вступит в должность в воскресенье 31 марта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон разрабатывает план по созданию независимого государства Палестина.

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#сша
#правительство
#белый дом
#заявление
#поддержка
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Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход
Папа Римский Франциск не посетил Крестный ход второй год кряду
30 марта 2024, 02:24

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск снова пропустил Крестный ход в Страстную пятницу. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об отсутствии Папы было объявлено за минуту до начала службы.
Папа Франциск не смог присутствовать на церемонии, как было объявлено ранее, в 2023 году из-за вирусного бронхита. По сообщению папской пресс-службы, Папа будет наблюдать за процессией из своей резиденции в Ватикане «по состоянию здоровья».

Ранее Папа Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Франциск рассказал о трагедии после мессы Вербного воскресенья.

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#крокус сити холл
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Киев предупредили о последствиях подтверждения его причастности к теракту в РФ
В Крыму призвали привлечь Украину к ответственности при причастности к теракту
30 марта 2024, 02:20

Фото: iStock/Michał Chodyra

Если подтвердится причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», ее следует признать террористическим государством. Такое предложение озвучил глава Крымской этнической миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что преступления Киева в этой трагедии в ходе расследования прослеживаются все четче.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что Запад всеми силами стремится убелить мировую общественность в непричастности Киева к трагедии.

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#украина
#крым
#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
#россия
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«Забивание камнями»: Талибы рассказали о мерах наказания женщин за измену
Лидер «Талибана»*: Женщины будут насмерть забиваться камнями за измену
30 марта 2024, 02:00

Фото: iStock/Mansour-Ibrahimi

Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада поклялся забивать женщин камнями до смерти за совершение измены, сообщает The Guardian.
Он подчеркнул, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат законам шариата.

«Это противоречит вашей демократии, но мы продолжим это делать», – заявил Ахундзада.

Лидер талибов назвал тех, кто считает, что подобные вещи нарушают права женщин, «служителями сатаны».

Ахундзада сказал, что подобное решение – продолжение борьбы против западного влияния. По его словам, деятельность талибов не закончилась со взятием Кабула, а «только началась».

После захвата власти талибы запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в университеты и упразднили парикмахерские и салоны красоты по всей стране. Талибы также ограничили передвижение женщин в общественных местах без сопровождения мужчины-опекуна.

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Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа
Президент Литвы Науседа: Более 3000 военных из стран НАТО находятся в Литве
30 марта 2024, 00:59

Фото: iStock/Birute

В Литве размещено более 3 000 военнослужащих из стран НАТО, сообщил президент Литвы Гитанас Наeседа, передает РИА Новости.
Глава прибалтийского государства выступил на мероприятии, посвященном 20-летию вступления Литвы в Североатлантический альянс. По словам президента, Альянс прошел долгий путь.

Науседа отметил, что войска Альянса осуществляют различные мероприятия по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он добавил, что Литва сейчас «готовится к всеобщей обороне». В то же время он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».

Ранее командующий сухопутными войсками Литвы Вальдемарас Рупшис признал, что силы НАТО могут использоваться в обход статьи 5 Устава, предусматривающую коллективную оборону членов Североатлантического альянса.

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#нато
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#президент
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Зеленский допустил отступление ВСУ
Зеленский: ВСУ будут неуклонно отступать в случае отсутствия помощи США
30 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/YakubovAlim

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при отсутствии военной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины будут вынуждены начать отвод войск, передает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнэйшес.
«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — объяснил Зеленский.

Все это приведет к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ), резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выразили недовольство украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты российского топливно-энергетического комплекса. Как отметил украинский лидер, реакция Вашингтона на подобные действия ВСУ «не была позитивной».

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#сша
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