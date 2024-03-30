В США заявили о решении передать Израилю истребители и бомбы

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Соединенные Штаты предоставят Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия между двумя сторонами по поводу операции «Рафах», сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в Пентагоне и Госдепартаменте.
Ранее США заявили о поддержке формирования нового правительства Палестины.
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