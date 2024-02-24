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США ввели санкции в отношении «ЧВК Вагнер Центр»

США включили «Вагнер Центр» в список антироссийских санкций
24 февраля 2024, 04:40
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали под антироссийские санкции, передает пресс-релиза Государственного департамента США.

«Несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", сегодняшние меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц, действующих на Украине и в других странах», — указано в материале.

Ранее Минфин США объявил о включении в новый пакет санкций ряда российских банков.

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#санкции
#ограничения
#сша
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В конгрессе выступили за выход США из ООН
Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры
24 февраля 2024, 03:54

Фото: iStock/dkfielding

На встрече в штате Флорида Мэтт Гаетц член палаты представителей Конгресса США высказал предложение о прекращении финансовой поддержки Организации Объединенных Наций (ООН), выходе страны из нее и перемещении штаб-квартиры организации за пределы территории США.
«Я настаиваю на том, чтобы в нашем федеральном бюджете не было выделено ни одного доллара на ООН. Соединенные Штаты должны покинуть ООН, а ООН — покинуть территорию США», — заявил он.
Гаетц подчеркнул, что его убеждение основано на необходимости прекращения финансирования организации, представители которой, по его мнению, участвовали в атаках и убийствах израильтян.

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#сша
#финансирование
#законопроект
#оон
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В США перехватили неопознанный аэростат
Американские истребители перехватили пролетавший над штатом Юта аэростат
24 февраля 2024, 03:08

Фото: iStock/vale_t

Истребители Североамериканского командования противовоздушной обороны перехватили неопознанный аэростат, который пролетал над западными районами США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Аэростат был перехвачен над территорией штата Юта. По информации командования, объект не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности.

Высота полета аэростата составляла примерно 43-45 тысяч футов, что соответствует 13,1-13,7 километрам.

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#сша
#воздушные шары
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Бывший чиновник Госдепа назвал безумием политику США в отношении России
Бывший чиновник Госдепа: США безумствует, формируя новые санкции
24 февраля 2024, 03:04

Фото: iStock/YayaErnst

Бывший советник комиссии по российско-американскому президентству взаимодействию при Госдепартаменте США заявил о безумии Вашингтона по отношению к Москве. Об этом передает РИА Новости.
По словам эксперта, США вводят новые санкции против России и повторяют одно и то же поведение в надежде добиться новых результатов, тем самым демонстрируя признаки безумия. Бывший сотрудник Госдепартамента также назвал поведение Белого дома «позерством».

Ранее Минфин США сформировал новый пакет санкций, включив в него ряд российских банков.

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#сша
#санкции
#россия
#ограничения
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Польский фермер получил обвинение за использование в протесте плаката Путина
Польскому фермеру выдвинули обвинения за шествие в протесте с плакатом с Путиным
24 февраля 2024, 02:27

Фото: iStock/Longfin Media

Польскому фермеру предъявлено обвинение в том, что он разместил на своем тракторе пророссийские плакаты с призывами к президенту России Владимиру Путину во время акции протеста на своем приусадебном участке. Об этом сообщила в пресс-службе Окружной прокуратуры Гливице, передает РИА Новости.
20 февраля польские демонстранты провели акции протеста по всей стране, выражая недовольство импортом украинского зерна. На фотографиях, сделанных во время демонстрации, видны лозунги на транспарантах, причем один транспарант призывал Путина «навести порядок» на Украине, в Брюсселе и у польского правительства. Над трактором также развевался советский флаг.

Позже выяснилось, что автор баннера был задержан полицией.

«Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По словам пресс-секретаря Иоанны Сморчевской, фермера обвиняют в поддержке действий России в украинском конфликте и распространении «тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия» для влияния на политическую и социальную жизнь.

Представитель прокуратуры сообщил, что фермер отказался комментировать свои действия. Он был помещен под стражу, а его имущество конфисковано.

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#польша
#европа
#владимир путин
#митинг
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Небензя: страхи нападения России на страны Европы смехотворны
Небензя заявил, что страхи о якобы агрессии Москвы вызывают смех
24 февраля 2024, 02:17

Фото: iStock/ffikretow

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал абсурдными опасения, что Москва займет агрессивную позицию по отношению к европейским государствам, сообщает РИА Новости.
«А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи (...) нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение», – отметил он.

Ранее французский генерал Пинатель заявил, что Россия не станет нападать на Европу.

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#оон
#россия
#европа
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Моргенштерн* избил блогера Хованского на концерте в Сербии
24 февраля 2024, 01:59

Фото: iStock/carloscastilla

Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна* в Сербии. По словам свидетелей, Хованский начал произносить негативные комментарии в адрес зрителей, что привело к конфликту между ним и рэпером.
«Моргенштерн, пытаясь сохранить интерес аудитории, неуклюже вмешался в ситуацию с Юрием, и началась потасовка», — сообщает Readovka.
Отмечается, что столкновение началось из-за неприятных высказываний Хованского в адрес публики.

В потасовку вмешалась охрана Моргенштерна*. Хованского сняли со сцены и вывели из зала.

При этом, как отмечает издание «Палач», оба блогера в прошлом были замечены в постановочных конфликтах.

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В небе над США сбили неопознанный воздушный шар
ABC: истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой
24 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/MR1805

Истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой, сообщил телеканал ABC.
Эту информацию подтвердил официальный представитель США.

По его словам, как оказалось, воздушный шар и его груз не представляли угрозы национальной безопасности страны.

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#сша
#лэп
#страны
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ЕС включил в список санкций генсека Белорусского Красного Креста
ЕС ввел санкции против генсека Белорусского Красного Креста
24 февраля 2024, 01:15

Фото: iStock/designer491

Европейский Союз ввел санкции против генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. На это указывает официальный журнал союза.
Также ЕС включил в санкционный список председателя исполнительного комитета города Новополоцка Витебской области (Беларусь) Дмитрия Демидова, руководителя белорусской общественной организации «Дельфины» Ольгу Волкову и саму организацию, основателя белорусского благотворительного Фонда Алексея Талая и основанную им структуру.

Предполагается, что эти люди играли роль в похищении украинских детей.

Ранее стало известно, что «Совкомфлот» и 14 российских нефтяных танкеров попали под санкции США. Информация об этом была опубликована на сайте Минфина США.

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#санкции
#белоруссия
#ограничения
#ес
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Небензя назвал условие сохранения Украины
Небензя: сохранить Украину возможно, но это должна быть мирная страна
24 февраля 2024, 01:12

Фото: МИД России

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что в настоящее время сохранение Украины как государства все еще остается возможным, но это должна быть мирная и нейтральная страна, передает РИА Новости.
Он подчеркнул необходимость создания Украины, свободной от дискриминации и русофобии, и устранения героизации нацистских преступников, а также отсутствия угрозы для России.

Небензя отметил, что стратегия России направлена на достижение этих целей. Он также указал на выбор, который стоит перед Западом: либо продолжать вести войну до конца, как это делает Россия, либо обзавестись здравым смыслом и попытаться спасти хотя бы часть Украины.

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#сша
#россия
#выбор
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