США ввели санкции в отношении «ЧВК Вагнер Центр»

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали под антироссийские санкции, передает пресс-релиза Государственного департамента США.
«Несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", сегодняшние меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц, действующих на Украине и в других странах», — указано в материале.
Ранее Минфин США объявил о включении в новый пакет санкций ряда российских банков.
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Александр Климов