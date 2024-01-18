США заявили об истощении вооружений Украины

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Украина, сталкиваясь с отсутствием поддержки со стороны США, подходит к истощению запасов некоторых видов вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома, в ходе брифинга.
По его словам, у Украины в наличии достаточное количество боеприпасов, которых хватит на два-три месяца. Кирби подчеркнул, что многое будет зависеть от действий России и от того, от чего Украине придется защищаться.
Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.
По данным газеты The Wall Street Journal, в случае прекращения западной военной помощи, перед Украиной встанет выбор: снизить бюджетные расходы или воспользоваться собственными ресурсами.
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Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.
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Артем Кузьмин