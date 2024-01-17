США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине

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Конфликт на Украине до сих пор продолжается, так как Соединенные Штаты не хотят признавать свое поражение в год президентских выборов. Такое мнение озвучил обозреватель Эл Биененфельд для The American Thinker.
«Администрация (президента США Джо — прим. ред. ) Байдена пытается затянуть боевые действия, чтобы избежать необходимости признать унизительное поражение в год выборов. Украинский конфликт должен был закончиться еще вчера», — пишет журналист.Автор публикации отмечает, что власти США спровоцировали конфликт на Украине. По мнению Биененфельда, Пентагон и Государственный департамент Штатов начали планировать военные действия на Украине еще на момент президентства Дональда Трампа.
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Алина Юрчак