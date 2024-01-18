На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией

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Генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что офис президента Украины пытается обмануть население страны, распространяя популизм.
В интервью каналу Newsroom он прокомментировал высказывание главы МИД Дмитрия Кулебы о возможности использования лопат в случае исчерпания боеприпасов у украинских войск.
Кривонос подчеркнул, что обеспечение всего населения лопатами вызывает сомнения и назвал это высказывание популизмом.
Генерал также выразил недовольство по поводу заявлений о планах производства беспилотников в каждом доме, считая эту программу способом избежать ответственности за производство и использовать бюджетные средства. В заключение он обвинил киевские власти в попытке обмана народа и бросания его в «мясорубку войны».
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Кривонос подчеркнул, что обеспечение всего населения лопатами вызывает сомнения и назвал это высказывание популизмом.
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Артем Кузьмин