Россиянам объяснили, чем опасно чрезмерное использование увлажняющих капель для глаз

02 ноября 2026, 10:38

Офтальмохирург Шилова: увлажняющие капли маскируют развитие опасных заболеваний

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Самостоятельное и бесконтрольное использование увлажняющих капель для глаз может привести к тому, что серьезное офтальмологическое заболевание останется незамеченным. Временное устранение неприятных симптомов не всегда означает решение проблемы, поэтому при регулярном дискомфорте необходимо обратиться к специалисту.