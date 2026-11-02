Россиянам объяснили, чем опасно чрезмерное использование увлажняющих капель для глаз
Самостоятельное и бесконтрольное использование увлажняющих капель для глаз может привести к тому, что серьезное офтальмологическое заболевание останется незамеченным. Временное устранение неприятных симптомов не всегда означает решение проблемы, поэтому при регулярном дискомфорте необходимо обратиться к специалисту.
Как сообщила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова в беседе с Москвой 24 при незначительной и периодически возникающей сухости глаз допускается самостоятельное применение препаратов искусственной слезы. Они помогают поддерживать увлажненность поверхности глаза в случаях, когда естественной слезной жидкости вырабатывается недостаточно или слезная пленка быстро испаряется. Такие средства уменьшают жжение, сухость и ощущение инородного тела, которые нередко появляются после продолжительной работы за компьютером, пребывания в помещениях с пересушенным воздухом или использования контактных линз.
Однако аналогичные проявления могут сопровождать и другие нарушения здоровья глаз. В частности, под симптомами, которые человек принимает за обычную сухость, иногда скрываются воспалительные процессы в области век, аллергические реакции или заболевания роговицы. В подобных ситуациях увлажняющие средства не устраняют причину недомогания, а лишь временно облегчают состояние, из-за чего обращение за необходимой медицинской помощью может откладываться.
Особое внимание следует уделить случаям, когда потребность в каплях возникает практически каждый день, неприятные ощущения становятся интенсивнее или привычные препараты перестают приносить заметное облегчение. В таких обстоятельствах необходимо пройти обследование у офтальмолога. Специалист определит источник дискомфорта и подберет средство с учетом индивидуальных особенностей пациента, подчеркнула Шилова.
Отдельно офтальмохирург предостерегла от использования сосудосуживающих препаратов на основе тетризолина и нафазолина в качестве обычных увлажняющих капель. Такие средства действительно способны на короткое время уменьшить покраснение глаз, однако при систематическом применении могут спровоцировать обратный эффект. После завершения действия препарата краснота способна вернуться и стать более выраженной.
Внимательно подходить к выбору средств для увлажнения глаз следует и людям, перенесшим офтальмологические операции, пациентам с аутоиммунными заболеваниями, а также тем, кто постоянно использует другие препараты для глаз, например лекарства для лечения глаукомы. В этих случаях совместимость средств и возможность их применения необходимо предварительно согласовать с врачом.
При использовании контактных линз также важно учитывать особенности конкретного препарата. Перед закапыванием необходимо убедиться, что производитель допускает применение средства непосредственно поверх линз. Некоторые составы требуют предварительного снятия контактной оптики.
Не менее важное значение имеет соблюдение правил гигиены. Перед процедурой следует тщательно вымыть руки, а после вскрытия флакона использовать капли только в течение установленного производителем срока. Наконечник упаковки не должен соприкасаться с поверхностью глаза, ресницами или пальцами. Нарушение этих рекомендаций повышает вероятность попадания микроорганизмов в раствор и последующего развития инфекции.
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