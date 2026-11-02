Достижения.рф

Россиянин из неприязни к соседу поджёг дом, погибли пять человек

В Каргополе задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пять человек
Фото: Istock/PamWalker68

Житель Каргополя Архангельской области поджёг дом с жильцами из-за неприязни к соседу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.



Установлено, что 28 октября обвиняемый бросил горящий окурок в щель двери кладовки на лестничной площадке второго этажа. Ночью в доме начался пожар, в результате которого погибли пять человек.

По версии следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. В СК уточнили, что мужчина совершил это из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи. Остальные жильцы смогли покинуть горящее здание.

Сообщается, что огонь полностью уничтожил жилой дом. Подозреваемый частично признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0