Россиянин из неприязни к соседу поджёг дом, погибли пять человек
Житель Каргополя Архангельской области поджёг дом с жильцами из-за неприязни к соседу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
Установлено, что 28 октября обвиняемый бросил горящий окурок в щель двери кладовки на лестничной площадке второго этажа. Ночью в доме начался пожар, в результате которого погибли пять человек.
По версии следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. В СК уточнили, что мужчина совершил это из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи. Остальные жильцы смогли покинуть горящее здание.
Сообщается, что огонь полностью уничтожил жилой дом. Подозреваемый частично признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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