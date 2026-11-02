Россиянин из неприязни к соседу поджёг дом, погибли пять человек

02 ноября 2026, 11:40

В Каргополе задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пять человек

Фото: Istock/PamWalker68

Житель Каргополя Архангельской области поджёг дом с жильцами из-за неприязни к соседу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.