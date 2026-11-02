Москвич едва не сломал зубы о двухсантиметровый камень в винегрете из «Самоката»
Москвич нашёл двухсантиметровый камень в винегрете Pinskiy&Co из «Самоката»
Житель столицы обнаружил двухсантиметровый камень в винегрете от Pinskiy&Co и едва не съел его. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Потерпевший рассказал, что вечером 29 октября он оформил заказ в «Самокате» и взял винегрет с опятами и печёным яблоком от Pinskiy&Co.
Сразу после доставки москвич приступил к еде. В процессе гражданин заметил твёрдый предмет, который оказался довольно крупным камнем.
«В винегрете из «Самоката» нашёл камень размером около двух сантиметров. К счастью, зубы и желудок остались целыми. Служба поддержки отписалась стандартно, дали небольшую скидку и вернули деньги за товар», — отметил мужчина.До этого сообщалось о жительнице Подмосковья, которая чуть не умерла после приёма индийского БАДа. По словам девушки, добавку ей дала подруга.