Фото: iStock/Liudmila Chernetska
В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в соцсетях написал его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина).
Отмечается, что храм в подмосковном Ногинске был снесён 11 апреля.
Митрополит уточнил, что решение о сносе храма было принято Ногинским районным судом ещё в 2016 году. Тогда он относился к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ. Однако действия по решению суда не предпринимались несколько лет до апреля этого года.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ будут страшно наказаны Богом за свои деяния, в том числе, за святотатство.
Читайте также:
«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом
Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории РФ за запрещённый контент
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Митрополит уточнил, что решение о сносе храма было принято Ногинским районным судом ещё в 2016 году. Тогда он относился к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ. Однако действия по решению суда не предпринимались несколько лет до апреля этого года.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ будут страшно наказаны Богом за свои деяния, в том числе, за святотатство.
Читайте также:
«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом
Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории РФ за запрещённый контент
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Анастасия Чинкова