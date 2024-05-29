Скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже обсудят в Госдуме

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История с раздеванием школьниц перед Единым госэкзаменом в Воронеже будет обсуждаться на пленарном заседании в Государственной думе РФ. Эту тему намерена поднять председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в свою очередь заявила, что вся ситуация требует дополнительной проверки, передаёт телеграм-канал SHOT. По её словам, если подтвердится, что девочек заставляли раздеваться и снимать нижнее бельё, то это является не просто нарушением, а преступлением. В таком случае сотрудники администрации школы и охранник будут привлечены к ответственности.
Ранее ученицы одной из школ в Воронеже рассказали, что им пришлось снимать перед экзаменом нижнее бельё. Металлоискатель срабатывал даже после того, как были оставлены все украшения, ремни и даже обувь. У одной из учениц на трусах оказалась какая-то металлическая пряжка. Другой пришлось снимать лифчик и нести его на экзамен в руках. Школьница приходили в класс в слезах. По словам учениц, девятерым из них пришлось снимать с себя какие-то предметы нижнего белья.
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