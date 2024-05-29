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Скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже обсудят в Госдуме

29 мая 2024, 11:51
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

История с раздеванием школьниц перед Единым госэкзаменом в Воронеже будет обсуждаться на пленарном заседании в Государственной думе РФ. Эту тему намерена поднять председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.


Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в свою очередь заявила, что вся ситуация требует дополнительной проверки, передаёт телеграм-канал SHOT. По её словам, если подтвердится, что девочек заставляли раздеваться и снимать нижнее бельё, то это является не просто нарушением, а преступлением. В таком случае сотрудники администрации школы и охранник будут привлечены к ответственности.

Ранее ученицы одной из школ в Воронеже рассказали, что им пришлось снимать перед экзаменом нижнее бельё. Металлоискатель срабатывал даже после того, как были оставлены все украшения, ремни и даже обувь. У одной из учениц на трусах оказалась какая-то металлическая пряжка. Другой пришлось снимать лифчик и нести его на экзамен в руках. Школьница приходили в класс в слезах. По словам учениц, девятерым из них пришлось снимать с себя какие-то предметы нижнего белья.

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#экзамены
В Подмосковье открыли новые пешеходные пути через железнодорожные пути
29 мая 2024, 12:59

Фото: istockphoto / Lemon Pie

Восемь новых пешеходных переходов через железнодорожные пути открылись в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые переходы появились на станциях Львовская, Шарапова охота, Чепелево, Серпухов, остановочных пунктах Акри и Тесна, а также возвели два на станции Электросталь.

«Переходы оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора видимости на них обустроены накопительные площадки S-образной формы, которые помогают пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в регионе идет строительство ещё шесть одноуровневых переходов на пяти станциях МЖД.

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В России могут появиться соцсертификаты при отсутствии мест в детсаду
29 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Госдуме подготовили законопроект о предоставлении социальных сертификатов при отсутствии мест в детском саду.
«ЛДПР вносит в думу законопроект о предоставлении соцсертификатов при отсутствии мест в детском саду. Инициатива предполагает предоставлять социальный сертификат на оплату услуг по уходу за ребенком родителям, чьи дети не получили место в государственной или муниципальной организации дошкольного образования», – приводит АГН «Москва» сообщение фракции ЛДПР.

А эксперты «Авито Работы» напомнили о защите ТК РФ всех слоёв работающего населения, в том числе родителей, которые обладают уникальными правами.

«Работодатель не может расторгнуть трудовой договор с женщиной, имеющей ребёнка до трёх лет, с одинокими отцом или матерью, воспитывающими ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. Работающим женщинам с детьми до 1,5 лет положен обеденный перерыв и дополнительные промежутки времени не реже чем каждые три часа и продолжительностью не менее 30 минут каждый», — приводит RT комментарий экспертов.

Также именно работающие родители в штате имеют приоритетное право выбора более удобного графика и режима работы.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

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Подмосковная команда стала призером всероссийский соревнований по ИИ
29 мая 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковная команда стала серебряным призером Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса прошел в РГУ имени Косыгина. Участие приняли порядка 14 команд из 7 регионов России.

«Сборная Орехово-Зуевского ГГТУ «Информатика» под руководством капитана, старшего преподавателя Андрея Можаева, и студентов 3-го курса Максима Прилепина, Марии Разарёновой и Андрея Черницова, стала серебряным призером соревнований. Команды представляли работы в 4 тематических треках, продемонстрировав знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, все финалисты получили памятные призы от проекта Знание.Вики и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill.

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«Под чужим флагом»: Коротченко раскрыл, кто атаковал СДЭК и чем ответит глава МО Белоусов
Военэксперт Коротченко: за атакой на СДЭК могли стоять Польша, Эстония или Латвия
29 мая 2024, 12:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Три дня назад в работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. На сайте компании сообщили, что сервис доставки по техническим причинам не работает и клиенты временно не смогут получить или отправить посылку. Ответственность за проблемы в работе компании взяла на себя украинская хакерская группировка Head Mare.
О том, кто на самом деле причастен к взлому СДЭК и почему с назначением нового министра обороны Андрея Белоусова Россия будет защищена от кибератак, в беседе с «Радио 1» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В любом случае необходимо расследование этого инцидента, желательно, с подключением соответствующей государственной структуры. У нас есть органы, которые занимаются учетом, анализом и в целом данной проблематикой. На мой взгляд, необходимо, чтобы было проведено расследование с участием представителей государства», – сообщил эксперт.

По его словам, СДЭК – это федеральный сервис, который реализует очень важную функцию, поэтому для этой компании данный инцидент имеет существенное значение и последствия. На вопрос о том, могли ли за атакой на сервис СДЭК действительно стоять украинские хакеры или их заявления являются не более чем частью информационной войны, Коротченко ответил, что исключать того, что с инцидентом связана Украина, нельзя.

«Конечно же за любое успешное преступление подобного рода есть желающие «получить лавры». Но я думаю, здесь 50 на 50. Операции в киберпространстве имеют самостоятельное значение с точки зрения воздействия на страну-противника. Поэтому я очень рассчитываю, что с приходом Андрея Белоусова на пост министра обороны России ситуация изменится. Он новых взглядов, включая те моменты, которые имеют значение для деятельности ведомства. Будет создано полноценное киберкомандование, которое будет заниматься вопросами защиты нашей критической информационной инфраструктуры и проводить соответствующие операции против противника», – заявил эксперт.

Масштабный сбой СДЭК: причастны ли хакеры из Украины и связь главы компании с СВО
Масштабный сбой СДЭК: причастны ли хакеры из Украины и связь главы компании с СВО

Коротченко также не исключил, что к атаке на СДЭК могли быть причастны другие страны, которые заинтересованы в подрыве российской кибербезопасности.

«Мы не можем исключить, что атака не была произведена под чужим флагом. Сейчас в Эстонии есть центр киберопераций НАТО, мы объект для него. Соответствующий центр киберопераций есть в Польше, Германии, Латвии. Все они нацелены против российской критической инфраструктуры и сервисов федеральных, которые выполняют те или иные функции общефедерального значения», – поделился предположениями Коротченко.

Он также заявил, что украинские хакеры были прикрытием для того, чтобы не дать возможность расследованию пойти по правильному пути. Все версии должны быть отработаны и выводы должны быть сделаны, заключил собеседник «Радио 1».

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В Воронеже мигранты ночуют под стенами вуза для сдачи экзамена по русскому языку
29 мая 2024, 12:09

Фото: istockphoto/shironosov

Мигранты в Воронеже ночуют под стенами местного вуза (ВГУ), чтобы не терять очередь на тестирование по русскому языку и истории. Об этом сообщает телекомпания «Вести Воронеж».
Воронежский госуниверситет является единственным центром тестирования после того, как частным организациям запретили принимать экзамен у мигрантов. Без результатов такого экзамена нельзя получить патент или разрешение на работу. По словам одного из ожидающих сдачи тестирования мужчины, люди проводят здесь целые сутки.

«Спят здесь, едят здесь», – сказал он.

По данным журналистов, записаться на экзамен можно только три дня в неделю. Если не оформить патент вовремя, мигранту грозит штраф. В самом вузе не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин высказывался о мигрантах, приезжающих в РФ. Он подчеркнул, что те, кто хотят работать в стране, должны знать ее культуру, традиции и язык. Для этого в дружественных странах нужно создавать условия для изучения русского языка.

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#экзамены
#мигрант
#мигранты
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Отец ребёнка со СМА засудил МВД по делу о пикете в день визита Путина
29 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец трехлетнего мальчика со спинальной мышечной атрофией Дмитрий Бахтин выиграл дело против МВД по делу о пикете в день визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую.
Согласно сообщению, поводом для судебного разбирательства послужило задержание Дмитрия Бахтина во время одиночного пикета, который он устроил в день визита Путина в Екатеринбург 15 февраля.

Суд встал на сторону отца больного ребёнка и вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны.

«Мы в очередной раз отстояли свою правоту. Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — отметила Липинская.

Накануне Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына.

Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.

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Студентка из Щёлково стала призером международной олимпиады по IT
29 мая 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Щёлково заняла 3 место в финале Международной олимпиады в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса проходил в Архангельске в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова.

«Екатерина Золотарева разработала сайт по Фиджитал-спорту (направление, сочетающее в себе цифровое и традиционное двоеборье). В качестве спорта выбрала командное фехтование и защитила свой проект среди 23 участников. Также от Подмосковья в конкурсе по «Прикладное программирование if...else» выступал Михаил Катагаров. Он разработал интерактивную карту с информацией о погоде в выбранном на карте регионе среди 12 участников олимпиады», — поделились в министерстве.

​Кроме этого, в рамках образовательной программы ребята участвовали в мастер-классах, круглых столах и лекциях от представителей ведущих «ИТ- компаний».

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#минобразования мо
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В Россию поступила бытовая техника, произведённая для Украины
«Ъ»: в Россию начали поставлять бытовую технику, произведённую для Украины
29 мая 2024, 11:46

Фото: iStock/starush

В российские магазины поступила бытовая техника, произведённая для украинского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что речь идёт о бытовой технике таких производителей как Bosch, Delonghi и Philips. Их продукцию можно приобрести как на маркетплейсах, так и в магазинах электроники.

О том, что товары изначально предназначались для украинского рынка говорят многочисленные надписи на украинском языке, а также наличие инструкции для покупателей из Украины.

По данным издания, эта бытовая техника поступает в Россию через Турцию, Польшу и прибалтийские страны. Вероятнее всего, производители решили перенаправить товары в Россию из-за падения спроса на них на Украины в следствие военных действий.

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#россия
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#рынок
#техника
#производство
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Глава Химок Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств
29 мая 2024, 11:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году 188 учеников завершили обучение в Центральной детской школе искусств в Химках. На сегодняшний день в школе реализуют 16 творческих программ и обучается 2200 детей.

«ЦДШИ в Химках входит в число лучших в стране, выпускники школы ежегодно поступают в престижные профильные вузы, работают в лучших оркестрах и творческих коллективах страны, достойно представляют российскую культуру на мировых площадках», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

В рамках торжественной церемонии глава вручил свидетельства об окончании ЦДШИ десяти ребятам, которые являются лауреатами престижных конкурсов.

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