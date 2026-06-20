Стаи акул приплыли к берегам Приморья вслед за тунцами-гигантами
К берегам Приморья приплыли стаи акул, которые преследуют рыбацкие лодки и отбирают добычу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Особо агрессивных особей все чаще замечают и у берегов, где отдыхают местные жители и туристы. Кроме того, к Владивостоку впервые за сто лет подошли тунцы-гиганты, что спровоцировало настоящую лихорадку среди рыбаков.
Причиной стало глобальное потепление: температура воды в заливах превышает норму примерно на четыре градуса. Как уточнил ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников, в этом году усилилось Цусимское течение, а с ним пришли большие стаи сардин и иваси — основной корм для тунцов и акул.
В Приморье обитает около 15 видов акул, почти все они неагрессивны и нападают, только защищаясь. Самый страшный вид — большая белая акула — в этом году не замечен. Специалисты предупреждают, что главная опасность прогретой воды — не хищники, а ядовитые водоросли. Их токсины накапливаются по всей пищевой цепи, и при употреблении морепродуктов человек может получить отравление.
Однако, как отметил руководитель тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк, через 10–20 лет ситуация с глобальным потеплением может измениться в обратную сторону. Ученые уже оценивают запасы сардины-иваси. Возможно, с 2027 года рыбакам могут разрешить промышленный лов у берега.
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