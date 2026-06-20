Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки

20 июня 2026, 08:56

Фото: iStock/allanswart

В Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.





По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 06:49 по московскому времени в Тихом океане у восточного побережья полуострова. Эпицентр находился в 165 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 17 километров. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

«Координаты: 52.7046, северной широты, 161.0863 восточной долготы. Магнитуда 5,7», — говорится в сообщении.