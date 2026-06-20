Шесть человек погибли в ДТП в российском регионе

20 июня 2026, 09:10

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП под Саратовом

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Саратовской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.