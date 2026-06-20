Шесть человек погибли в ДТП в российском регионе
В Саратовской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
Смертельная авария произошла утром 20 июня около села Васильевка Дергачевского района. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля Renault Logan и Hyundai Accent. Обоих пострадавших госпитализировали.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Личности погибших и все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в ДТП на Ям‑Ижорском шоссе в Ленинградской области. Виновником смертельной аварии стал 64‑летний водитель микроавтобуса «ГАЗ Соболь». Он уснул за рулем и потерял управление транспортным средством, что привело к столкновению с другим автомобилем.
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