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Шесть человек погибли в ДТП в российском регионе

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП под Саратовом
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Саратовской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.



Смертельная авария произошла утром 20 июня около села Васильевка Дергачевского района. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля Renault Logan и Hyundai Accent. Обоих пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Личности погибших и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в ДТП на Ям‑Ижорском шоссе в Ленинградской области. Виновником смертельной аварии стал 64‑летний водитель микроавтобуса «ГАЗ Соболь». Он уснул за рулем и потерял управление транспортным средством, что привело к столкновению с другим автомобилем.

Лидия Пономарева

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