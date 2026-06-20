Новосибирец с ножом ограбил офис микрозаймов
В Новосибирске задержали мужчину, который с ножом напал на офис микрофинансовой организации. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По версии следствия, все произошло 14 июня. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения: злоумышленник ворвался в помещение, достал нож и, угрожая сотруднице, забрал более 24 тысяч рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Тогучинского района. Фигуранта арестовали, сейчас он находится под стражей.
Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Все похищенные деньги к моменту задержания он потратил на себя.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за ограбление таксиста и нападение на полицейских.
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