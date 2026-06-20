Достижения.рф

Новосибирец с ножом ограбил офис микрозаймов

Фото: iStock/Diy13

В Новосибирске задержали мужчину, который с ножом напал на офис микрофинансовой организации. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.



По версии следствия, все произошло 14 июня. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения: злоумышленник ворвался в помещение, достал нож и, угрожая сотруднице, забрал более 24 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Тогучинского района. Фигуранта арестовали, сейчас он находится под стражей.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Все похищенные деньги к моменту задержания он потратил на себя.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за ограбление таксиста и нападение на полицейских.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0