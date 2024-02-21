Стал известен график работы офисов МосОблЕИРЦ в праздничные дни

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Режим работы офисов Московского областного единого информационного расчётного центра (МосОблЕИРЦ) изменится на текущей неделе из-за Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«22 февраля, в предпраздничный день, все клиентские офисы МосОблЕИРЦ закроются на час раньше. В пятницу, 23 февраля, офисы работать не будут. С 24 февраля всё вернётся к штатному расписанию», — говорится в сообщении.Работа контактного центра прерываться не будет, туда можно звонить ежедневно с 8 утра до 22:00 по телефону +7 (499) 444-01-00.
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Лев Каштанов