Подмосковным донорам рассказали о графике работы Центра крови в праздничные дни

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Предстоящие февральские и мартовские праздники изменят привычный график работы Московского областного центра крови и четырёх его подразделений, об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В День защитника Отечества 23 февраля и в Международный женский день 8 марта головное отделение, расположенное в Москве по адресу: улица Металлургов, дом №37А, работать не будет. Остальные дни — по штатному расписанию», — говорится в сообщении.В четырёх подразделениях областного Центра крови в Воскресенске, Подольске, Щелкове и Орехово-Зуеве нерабочими будут 23, 24 и 25 февраля, а также 8, 9 и 10 марта.
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