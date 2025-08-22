Стал известен итог дела отца девочки, открывшей стрельбу в брянской гимназии

22 августа 2025, 18:25

Суд вынес приговор отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии

Фото: Istock/JackF

Апелляционный суд оставил без изменения приговор Михаилу Афанаскину, отцу подростка, устроившего стрельбу в гимназии Брянска в декабре 2023 года. Ранее мировой суд признал его виновным в ненадлежащем хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда общей юрисдикции региона.