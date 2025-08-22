Стал известен итог дела отца девочки, открывшей стрельбу в брянской гимназии
Апелляционный суд оставил без изменения приговор Михаилу Афанаскину, отцу подростка, устроившего стрельбу в гимназии Брянска в декабре 2023 года. Ранее мировой суд признал его виновным в ненадлежащем хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда общей юрисдикции региона.
Апелляция скорректировала формулировки приговора, но оставила основные меры наказания: запрет на охоту и хранение оружия сроком на 2,5 года и удержание 15% заработка. Дополнительно с осужденного взыскано 2,85 млн рублей в счет компенсации морального вреда и расходы на погребение.
Напомним, инцидент произошёл 7 декабря 2023 года в гимназии №5. 14-летняя дочь Афанаскина пронесла в учебное заведение ружье, принадлежавшее отцу, и открыла стрельбу. В результате нападения одна ученица скончалась, пятеро были госпитализированы. Подросток, совершивший стрельбу, покончила с собой. По данным следствия, оружие было взято из дома, где оно хранилось.
