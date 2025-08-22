«Сонька Золотая Ручка» из Анапы разводила людей на миллионы благодаря нейросетям

22 августа 2025, 15:40

На Кубани мошенница с фальшивой жизнью в соцсетях обманула десятки людей

Фото: Istock/selensergen

В Краснодарском крае правоохранительные органы разыскивают женщину, подозреваемую в серии мошенничеств. По данным издания SHOT, 32-летняя Ольга Ахромкина, ранее проживавшая в Брянске, предположительно обманула несколько десятков человек в Анапе.