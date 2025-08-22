«Сонька Золотая Ручка» из Анапы разводила людей на миллионы благодаря нейросетям
В Краснодарском крае правоохранительные органы разыскивают женщину, подозреваемую в серии мошенничеств. По данным издания SHOT, 32-летняя Ольга Ахромкина, ранее проживавшая в Брянске, предположительно обманула несколько десятков человек в Анапе.
По информации источника, подозреваемая использовала различные схемы для получения денег. В одном из эпизодов она убедила местную жительницу оформить на её имя кредитную карту, с которой затем было снято 400 тысяч рублей. В другом случае женщина убедила пожилую жительницу Анапы с инвалидностью переписать на неё квартиру, после чего продала её и скрылась.
Также сообщается о случае, когда подозреваемая, воспользовавшись доступом к чужому телефону, перевела себе 160 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Для создания образа она использовала сгенерированные нейросетями фото. Сейчас телефоны подозреваемой недоступны, а пострадавшие написали заявления. Полиция проводит проверку.
