Эвакуация альпинистки Наговицыной откладывается до понедельника по метеоусловиям

22 августа 2025, 16:15

Эвакуация альпинистки Наговицыной вертолётом отложена до понедельника

Фото: Istock/rcaucino

Спасательная операция на пике Победы в Киргизии, где застряла альпинистка Наталья Наговицына, была приостановлена из-за ухудшения погодных условий и травмы руководителя группы. Об этом сообщает Mash.