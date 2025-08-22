Эвакуация альпинистки Наговицыной откладывается до понедельника по метеоусловиям
Спасательная операция на пике Победы в Киргизии, где застряла альпинистка Наталья Наговицына, была приостановлена из-за ухудшения погодных условий и травмы руководителя группы. Об этом сообщает Mash.
Виталий Акимов, получивший травму 16 августа во время предыдущей попытки эвакуации, почувствовал себя хуже. В связи с этим и неблагоприятной погодой группа альпинистов-спасателей приняла решение вернуться в базовый лагерь, расположенный на высоте 4200 метров.
В состав группы входили опытные альпинисты: Виталий Акимов, Андрей Алипов и Сергей Красовский из Бишкека, а также Андрей Новиков из Новосибирска. Вылет вертолёта итальянских спасателей отложен до понедельника из-за погоды. Из-за этого Наталье Наговицыной, которая находится на вершине с 12 августа со сломанной ногой, предстоит провести в экстремальных условиях ещё несколько дней.
Напомним, что с Наговицыной хотят взыскать деньги за спасение.
