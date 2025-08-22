В Подмосковье 13-летний лихач на квадроцикле жестоко сбил двух женщин
В Солнечногорском округе подросток на квадроцикле сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.
Инцидент с участием несовершеннолетнего водителя произошёл в коттеджном поселке Бакеево Московской области. По предварительной информации, 13-летний подросток, управлявший квадроциклом без соответствующего права, не справился с управлением.
В результате произошедшего на улице Молодежной вечером 21 августа пострадали две женщины 1974 и 1986 годов рождения. С полученными телесными повреждениями они были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.
