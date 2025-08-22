В Подмосковье 13-летний лихач на квадроцикле жестоко сбил двух женщин

22 августа 2025, 18:02

В Подмосковье две женщины оказались в больнице после столкновения с квадроциклом

Фото: Istock/Nickel_Bell

В Солнечногорском округе подросток на квадроцикле сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.