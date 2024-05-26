Стал известен рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»

Фото: сайт Кремля
В сети опубликовали рецепт «фирменного» салата президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым угощался российский лидер Владимир Путин, сообщает «Комсомольская правда Беларусь».
Издание вспомнило кадры 2022 года, опубликованные Telegram-каналом «Пул Первого». На архивном видео Лукашенко готовил салат для героя России, уроженца Белоруссии Олега Новицкого. В то время это блюдо подавалось как «антиковидный» салат.
Он основан на измельченных и истолченных зеленого лука-перо. Сверху добавляется немного огурца и морская соль. Салат заправляется сметаной, при этом, по словам Лукашенко, на миску салата необходимо потратить 2 банки сметаны. В конце приготовления при необходимости добавляется тертое яйцо.
25 мая сообщалось, что Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальным домашним ужином. Кроме лично приготовленного салата «Молодость», на столе были драники, ломтики запеченногопо-деревенски картофеля, тачанка с блинами, грибной суп и холодник, а также белорусское сало. Сообщалось, что Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.
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Он основан на измельченных и истолченных зеленого лука-перо. Сверху добавляется немного огурца и морская соль. Салат заправляется сметаной, при этом, по словам Лукашенко, на миску салата необходимо потратить 2 банки сметаны. В конце приготовления при необходимости добавляется тертое яйцо.
25 мая сообщалось, что Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальным домашним ужином. Кроме лично приготовленного салата «Молодость», на столе были драники, ломтики запеченногопо-деревенски картофеля, тачанка с блинами, грибной суп и холодник, а также белорусское сало. Сообщалось, что Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.
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Александр Климов