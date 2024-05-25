Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил лидера России Владимира Путина салатом собственного приготовления и драниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, что Владимир Путин находится с официальным визитом в Минске.
Сразу по прибытии Путина Лукашенко пригласил его на неформальный ужин в деревню под Минском, который длился четыре часа. На следующий день российский президент вновь ужинал в гостях у Лукашенко.
Он угощал Путина национальными домашними блюдами: драниками, запечённой ломтиками картошкой по-деревенски, мачанкой с блинами, грибным супом и белорусским салом.
Кроме того, Лукашенко сам приготовил для гостя фирменное блюдо – салат «Молодость».
Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.
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Сразу по прибытии Путина Лукашенко пригласил его на неформальный ужин в деревню под Минском, который длился четыре часа. На следующий день российский президент вновь ужинал в гостях у Лукашенко.
Он угощал Путина национальными домашними блюдами: драниками, запечённой ломтиками картошкой по-деревенски, мачанкой с блинами, грибным супом и белорусским салом.
Кроме того, Лукашенко сам приготовил для гостя фирменное блюдо – салат «Молодость».
Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.
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Анастасия Чинкова