Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке

Фото: сайт Кремля
Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России прибыл поздно вечером в столицу Белоруссии с официальным визитом. В аэропорту Минска его встретил президент Белоруссии, после чего лидеры обсудили выбор тем, которые хотели бы затронуть в ходе предстоящих переговоров.
После краткой беседы в аэропорту Путин и Лукашенко продолжили общаться в неформальной обстановке.
Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После краткой беседы в аэропорту Путин и Лукашенко продолжили общаться в неформальной обстановке.
Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак