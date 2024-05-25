Путин и Лукашенко провели краткую беседу перед окончанием визита президента РФ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием официального визита российского лидера в Минск, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета», – сообщается в публикации, сопровождаемой видеозаписью.
На кадрах видно, как государственные лидеры встречаются на взлетно-посадочной полосе и идут по красной дорожке к самолету президента. Они поговорили возле трапа, после чего последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Беларуссии Александр Лукашенко «хорошо посидели». Диалог между двумя лидерами продолжался до 3 часов дек. утра. «Это был очень интенсивное общение, очень глубокое», – отметил Песков.
Путин прибыл в столицу Беларуси вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. Кремль заявил, что визит состоялся по приглашению принимающей страны.
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Александр Климов