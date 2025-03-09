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Стала известна республика с самым низким пенсионным возрастом в мире

Министр труда Гаглоев: В Южной Осетии самый низкий в мире пенсионный возраст
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Южной Осетии в ближайшее время могут повысить пенсионный возраст. В настоящее время этот показатель в частично признанной республике является одним из самых низких в мире.
Об этом сообщил министр труда и социальной политики Южной Осетии Олег Гаглоев. Его слова приводит Sputnik. Таким образом, руководитель ведомства пояснил, почему разговоры о повышении пенсионного возраста имеют под собой реальную почву.

Сейчас у нас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — сказал Гаглоев.

По словам министра, в этом возрасте и мужчины, и женщины ещё вполне могут, а главное — хотят работать. К тому же, полагает руководитель профильного ведомства, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсионных выплат в Южной Осетии.

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Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей
09 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

По словам депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова, средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом он рассказал РИА Новости.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — поделился с агентством Гаврилов.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин объяснял, что после октябрьской индексации пенсий на 5,1% реальный уровень инфляции достиг 9,5%, превысив прогнозируемые значения. В связи с этим были внесены корректировки, по которым военные пенсии увеличатся еще на 4,4%. При этом за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата, так как индексация действует с января.

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#пенсии
#военные
#михаил мишустин
#индексация
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Глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Мирошниченко умер на 72-м году жизни
08 марта 2025, 20:35

Александр Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

На 72-м году жизни скончался президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко. Об этом гласит сообщение организации.
«Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — сказано в публикации.

Уточняется, что отставной генерал-полковник участвовал во многих крупных антитеррористических операциях.

Мирошниченко родился в Москве 3 июля 1953 года. Срочную службу проходил в рядах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Работал в службе охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Также был участником событий в Афганистане в декабре 1979 года.

Ранее сообщалось о смерти автора проекта «Приговоренные пожизненно» Вахтанга Микеладзе.

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#смерть
#ветераны
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В Госдуме попросили ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке
08 марта 2025, 16:03

Фото: istockphoto/InspirationGP

Завышение ценника на цветы попросил проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, обратившись к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Документ приводит РИА Новости.
«Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры», — сказано в публикации.
По словам парламентария, в последние годы в стране наблюдается монополизация цветочного рынка, что негативно отражается на ценах. Миронов подчеркнул, что особая дороговизна видна перед 8 марта.

«Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения», — резюмировал Миронов.
Ранее были названы самые популярные цветы к празднику.

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#8 марта
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Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне
Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне из-за недругов
08 марта 2025, 15:31

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram заблокировали на территории Дагестана и Чечни, проинформировал журналистов глава дагестанского Минцифры Юрий Гамзатов.
«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — прокомментировал министр.
Собеседник также порекомендовал пока пользоваться аналогами.

«Пока есть хорошие аналоги, например, «ВК», — резюмировал Гамзатов.
Сбои в работе Telegram отмечали в северо-кавказских регионах с прошлого года.

Ранее сообщалось, в работе какого популярного мессенджера произошел массовый сбой.

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Землетрясение магнитудой 6–7 произошло на севере Армении близ Спитака
08 марта 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Petrovich9

Землетрясение, чья магнитуда составляет 6-7, произошло в северной части Армении в шести километрах от Спитака Лорийской области республики. Об этом проинформировали в спасательной службе МВД.
«Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 6–7 баллов», — сказано в сообщении ведомства.
Специалисты уточнили, что сейсмическую активность под землей зафиксировали в 09:26 (08:26 по Москве).

По информации министерства, толчки ощутили также в Тавушской и Ширакской областях на 4-6, а в Арагацотнской, Гегаркуникской и Котайкской — на 2-4. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

В середине февраля сообщалось о землетрясении в Алтайском крае, чья магнитуда составила 6,4.

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