Стала известна республика с самым низким пенсионным возрастом в мире

Фото: istockphoto/rarrarorro
В Южной Осетии в ближайшее время могут повысить пенсионный возраст. В настоящее время этот показатель в частично признанной республике является одним из самых низких в мире.
Об этом сообщил министр труда и социальной политики Южной Осетии Олег Гаглоев. Его слова приводит Sputnik. Таким образом, руководитель ведомства пояснил, почему разговоры о повышении пенсионного возраста имеют под собой реальную почву.
По словам министра, в этом возрасте и мужчины, и женщины ещё вполне могут, а главное — хотят работать. К тому же, полагает руководитель профильного ведомства, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсионных выплат в Южной Осетии.
Читайте также:
Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии
В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст
Южная Осетия закроет границу с Грузией
Сейчас у нас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — сказал Гаглоев.
По словам министра, в этом возрасте и мужчины, и женщины ещё вполне могут, а главное — хотят работать. К тому же, полагает руководитель профильного ведомства, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсионных выплат в Южной Осетии.
Читайте также:
Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии
В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст
Южная Осетия закроет границу с Грузией
Александр Бойцов