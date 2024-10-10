Южная Осетия закроет границу с Грузией

Южная Осетия в октябре закроет границу с Грузией из-за опасения возможных провокаций в периодов выборов в парламент у соседей. Такое решение приняли на оперативном заседании Совета безопасности республики под председательством президента Алана Гаглоева. При этом срок, на который будет закрыта граница, не уточняется.