Южная Осетия закроет границу с Грузией

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Южная Осетия в октябре закроет границу с Грузией из-за опасения возможных провокаций в периодов выборов в парламент у соседей. Такое решение приняли на оперативном заседании Совета безопасности республики под председательством президента Алана Гаглоева. При этом срок, на который будет закрыта граница, не уточняется.
«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии, исключая возможные провокации со стороны прозападных и националистических радикальных сил Грузии, принято решение приостановить в октябре работу мест пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.Стоит отметить, что границы Южной Осетии и России продолжит работу в штатном режиме.
Напомним, парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика является наиважнейшими приоритетами.
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