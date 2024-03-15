Стал известен средний возраст автомобиля в РФ

Фото: istockphoto.com/dies-irae
Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что средний возраст автомобиля в России перевалил за 15 лет.
Он отметил, что наблюдается увеличение среднего возраста машин, что не очень хорошо.
Он подчеркнул, что состояние автомобиля во многом зависит от владельца, а не от возраста машины.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев высказывал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Читайте также:
Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ
Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине
Автоэксперт раскрыл, когда можно менять зимнюю резину
«Первичное владение у нас теперь семь лет вместо четырех с половиной, как было 10 лет назад. 10 лет назад средний возраст машины был порядка 11 лет, а сейчас он уже перевалил за 15. Но опять-таки, бывают пятнадцатилетние автомобили в идеальном состоянии, а бывают годовалые и уже убитые», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев высказывал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Читайте также:
Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ
Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине
Автоэксперт раскрыл, когда можно менять зимнюю резину
Мелисса Тимофеева