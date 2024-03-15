Стал известен средний возраст автомобиля в РФ

Активная молодёжь Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодёжи встретилась с иностранной делегацией, которой рассказала о своей деятельности, о жизни региона и поддержке инициатив молодых ребят. Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.