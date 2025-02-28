​В Питере задержали адвоката-педофила за принуждение 7-дочки к ​порно-съемке

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В Санкт-Петербурге задержали адвоката, подозреваемого в съемках порнографических материалов с участием своей 7-летней дочери. Отец ребенка оказался извращенцем-педофилом.
По информации издания 78.ru, 35-летний уроженец Магадана неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочки, принуждая ту к раздеванию перед камерой. К тому же, он также подозревается в более серьезном развращении ребенка.
18 февраля против педофила возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии и использовании несовершеннолетнего для создания порноконтента.
В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, «умные» часы, ноутбук и три мобильных телефона. Предположительно, там хранится компромат на обвиняемого с запрещенными материалами.
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18 февраля против педофила возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии и использовании несовершеннолетнего для создания порноконтента.
В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, «умные» часы, ноутбук и три мобильных телефона. Предположительно, там хранится компромат на обвиняемого с запрещенными материалами.
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Мария Моисеева