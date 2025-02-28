Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)
Легендарный голливудский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем особняке в Санта-Фе. Обстоятельства их смерти считают загадочными. Тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии, что говорит о том, что они были мертвы значительное время. Подробнее об обожаемом актере США XX века, его трагичной смерти и реакции общественности расскажет «Радио 1».
Кто такой Джин Хэкмен?Джин Хэкмен — имя, которое навсегда останется в анналах мирового кинематографа. Этот выдающийся американский актер XX века прославился ролями в культовых фильмах, таких как «Французский связной», «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне».
Его карьера началась в 1960-х, а пик пришелся на 1970-е и 1990-е годы, когда он получил два «Оскара» — за роли во «Французском связном» (1972) и в «Непрощенном» (1992). Помимо этого, в его копилке три «Золотых глобуса» и две премии BAFTA.
Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Разговор»)
Хэкмен отлично играл как героев, так и антигероев, будь то суровый полицейский, военный или шериф с садистскими наклонностями. Некоторые связывают это с его временем в армии — в 16-20 лет актер служил в морской пехоте США.
Режиссеры называли его «не способным на плохую работу», а Артур Пенн отмечал «необычайную правдивость» Джина.
«Дисфункциональные семьи воспитали немало довольно хороших актеров», — говорил Хэкмен в интервью The Guardian, ссылаясь на тяжелое детство: бросившего маленького сына отца и погибшую в огне мать.После ухода из кино в 2004 году, завершив карьеру комедией «Добро пожаловать в Лосиную бухту», актер занялся писательством, выпустив несколько исторических романов.
«Это во многом похоже на актерскую работу, но больше уединения, и я чувствую, что у меня больше контроля над тем, что я пытаюсь сказать и сделать», — говорил актер о своем переходе к написанию книг.Для многих американцев Хэкмен был живой легендой и любимым актером детства и юности.
Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Супермен»)
Что известно о месте смерти Хэкмана и его образе жизни?Тела Джина Хэкмена и Бетси Аракавы обнаружили в их роскошном особняке стоимостью 3,3 миллиона долларов в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Дом стал их убежищем после того, как Хэкмен оставил актерскую карьеру и переехал из шумного Лос-Анджелеса в тихий Санта-Фе. Здесь он вел с любимой женой уединенный образ жизни, избегая света софитов.
Трупы нашли два рабочих, Роланд Лоу Бегай и Джесси Кеслер, в среду в 13:46 по местному времени — к тому моменту пара не выходила на связь уже две недели. Тела погибших находились в стадии разложения, наблюдалось вздутие лиц.
Дверь дома была открыта, но следов взлома полицией замечено не было.
Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)
Возможные причины смертиПолиция Санта-Фе пока не установила точную причину смерти Джина Хэкмена и Бетси Аракавы. Тела, частично мумифицированные из-за сухого и холодного климата региона, пролежали, вероятно, несколько недель. Эти подробности сообщает Daily Mail.
Хэкмена обнаружили в подсобке у кухни в домашней одежде и тапочках, рядом лежали его трость и солнцезащитные очки. Предположительно, мужчина неожиданно упал, а вскоре после этого умер.
Изменял беременной жене и не участвует в жизни дочери: как сейчас живет Бари Алибасов-млашдий и от кого ждет второго ребенка
Бетси нашли на полу в ванной, на столешнице были разбросаны таблетки. Пока неизвестно, выписывал ли этот препарат кому-то из пары врач или нет. Рядом с Аракавой валялся небольшой обогреватель — следствие рассматривает версию, что его падение повлекло смерть женщины.
Одна собака Хэкмена погибла в доме, в то время как две другие выжили. Примечательно, что одна из них сидела около трупа Бетси.
Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Французский связной»)
Дочь Хэкмена, Элизабет, предположила утечку угарного газа как причину смерти, но пожарные не нашли тому подтверждения. Более того, они напоминают об открытой в доме двери.
Шериф округа отметил, что признаков насильственной смерти нет, хотя обстоятельства вызывают подозрения. Расследование продолжается.
Реакция общественности на гибель актераСмерть Джина Хэкмена стала ударом для мира кино и его поклонников. В социальных сетях фанаты делятся воспоминаниями о его ролях, называя погибшего «гением экрана». На момент гибели Джину Хэкмену было 95 лет, а его жене Бетси — 63 года.
«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
«Очень грустно новости читать... Неповторимый актер, который снимался в моих любимых фильмах. Покойся с миром!», — написал один из пользователей, с которым согласились тысячи.Люди поражены столь печальной смерти Хэкмена, удивляются отсутствию камер наблюдения вблизи дома актера и безразличию его семьи, которая не проверяла пару более недели.
Многие отмечают, что Хэкмен ушел так же тихо, как жил последние 20 лет, вдали от суеты Голливуда. Его уход оплакивают не только как потерю таланта, но и как конец целой эпохи в кинематографе.
Читайте также:
Железняк рассказала, почему сохраняет нейтралитет в ссоре между актёрами «Сватов» и как совмещает карьеру и семью
Менеджер МакSим опровергла слухи о съемках фильма о певице
«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей
Мария Моисеева