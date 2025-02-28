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Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)

Легендарный голливудский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем особняке в Санта-Фе. Обстоятельства их смерти считают загадочными. Тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии, что говорит о том, что они были мертвы значительное время. Подробнее об обожаемом актере США XX века, его трагичной смерти и реакции общественности расскажет «Радио 1».

Кто такой Джин Хэкмен?

Джин Хэкмен — имя, которое навсегда останется в анналах мирового кинематографа. Этот выдающийся американский актер XX века прославился ролями в культовых фильмах, таких как «Французский связной», «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне».

Его карьера началась в 1960-х, а пик пришелся на 1970-е и 1990-е годы, когда он получил два «Оскара» — за роли во «Французском связном» (1972) и в «Непрощенном» (1992). Помимо этого, в его копилке три «Золотых глобуса» и две премии BAFTA.

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Разговор»)

Хэкмен отлично играл как героев, так и антигероев, будь то суровый полицейский, военный или шериф с садистскими наклонностями. Некоторые связывают это с его временем в армии — в 16-20 лет актер служил в морской пехоте США.

Режиссеры называли его «не способным на плохую работу», а Артур Пенн отмечал «необычайную правдивость» Джина.

«Дисфункциональные семьи воспитали немало довольно хороших актеров», — говорил Хэкмен в интервью The Guardian, ссылаясь на тяжелое детство: бросившего маленького сына отца и погибшую в огне мать.
После ухода из кино в 2004 году, завершив карьеру комедией «Добро пожаловать в Лосиную бухту», актер занялся писательством, выпустив несколько исторических романов.

«Это во многом похоже на актерскую работу, но больше уединения, и я чувствую, что у меня больше контроля над тем, что я пытаюсь сказать и сделать», — говорил актер о своем переходе к написанию книг.
Для многих американцев Хэкмен был живой легендой и любимым актером детства и юности.

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Супермен»)

Что известно о месте смерти Хэкмана и его образе жизни?

Тела Джина Хэкмена и Бетси Аракавы обнаружили в их роскошном особняке стоимостью 3,3 миллиона долларов в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Дом стал их убежищем после того, как Хэкмен оставил актерскую карьеру и переехал из шумного Лос-Анджелеса в тихий Санта-Фе. Здесь он вел с любимой женой уединенный образ жизни, избегая света софитов.

Трупы нашли два рабочих, Роланд Лоу Бегай и Джесси Кеслер, в среду в 13:46 по местному времени — к тому моменту пара не выходила на связь уже две недели. Тела погибших находились в стадии разложения, наблюдалось вздутие лиц.

Дверь дома была открыта, но следов взлома полицией замечено не было.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)

Возможные причины смерти

Полиция Санта-Фе пока не установила точную причину смерти Джина Хэкмена и Бетси Аракавы. Тела, частично мумифицированные из-за сухого и холодного климата региона, пролежали, вероятно, несколько недель. Эти подробности сообщает Daily Mail.

Хэкмена обнаружили в подсобке у кухни в домашней одежде и тапочках, рядом лежали его трость и солнцезащитные очки. Предположительно, мужчина неожиданно упал, а вскоре после этого умер.

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Бетси нашли на полу в ванной, на столешнице были разбросаны таблетки. Пока неизвестно, выписывал ли этот препарат кому-то из пары врач или нет. Рядом с Аракавой валялся небольшой обогреватель — следствие рассматривает версию, что его падение повлекло смерть женщины.

Одна собака Хэкмена погибла в доме, в то время как две другие выжили. Примечательно, что одна из них сидела около трупа Бетси.

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Французский связной»)

Дочь Хэкмена, Элизабет, предположила утечку угарного газа как причину смерти, но пожарные не нашли тому подтверждения. Более того, они напоминают об открытой в доме двери.

Шериф округа отметил, что признаков насильственной смерти нет, хотя обстоятельства вызывают подозрения. Расследование продолжается.

Реакция общественности на гибель актера

Смерть Джина Хэкмена стала ударом для мира кино и его поклонников. В социальных сетях фанаты делятся воспоминаниями о его ролях, называя погибшего «гением экрана». На момент гибели Джину Хэкмену было 95 лет, а его жене Бетси — 63 года.

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«Очень грустно новости читать... Неповторимый актер, который снимался в моих любимых фильмах. Покойся с миром!», — написал один из пользователей, с которым согласились тысячи.
Люди поражены столь печальной смерти Хэкмена, удивляются отсутствию камер наблюдения вблизи дома актера и безразличию его семьи, которая не проверяла пару более недели.

Многие отмечают, что Хэкмен ушел так же тихо, как жил последние 20 лет, вдали от суеты Голливуда. Его уход оплакивают не только как потерю таланта, но и как конец целой эпохи в кинематографе.

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Менеджер МакSим опровергла слухи о съемках фильма о певице
27 февраля 2025, 20:47

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

Менеджер певицы МакSим Яна Богушевская опровергла информацию о том, что начались съемки фильма о жизни артистки.
Ранее певица МакSим рассказала, что получила предложение снять фильм о себе. По ее словам, картина будет художественной. В ней покажут все те моменты, о которых артистка не могла раньше рассказывать.

Так, по словам Богушевской, еще нет никаких планов по работе над фильмом, и тем более, не ведется никакая полномасштабная работа, как пишут СМИ.

«Нет никаких комментариев на эту тему. Как будут подробности, поделимся», — сообщила Богушевская в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, на сегодняшний день не существует никаких сценариев или артистов, которые могли бы сыграть роль артистки в молодости.

Однако Богушевская не стала опровергать информацию о том, что предложения о съемках фильма МакSим все же получала.

13 июля 2023 года Марина Максимова (настоящее имя певицы) выпустила видеообращение, в котором рассказала о своём алкоголизме. Она объяснила, что после перенесённой тяжёлой болезни слишком рано начала гастролировать и пыталась поддержать себя с помощью алкоголя.

21 марта 2024 года МакSим взяла паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. 17 июня прошлого года она впервые за долгое время вышла на сцену.

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Железняк рассказала, почему сохраняет нейтралитет в ссоре между актёрами «Сватов» и как совмещает карьеру и семью
27 февраля 2025, 19:00

Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)

Яркая и харизматичная актриса Олеся Железняк сейчас чаще блистает на театральных подмостках, также регулярно ездит с благотворительными миссиями в новые регионы России.
Если говорить о киноработах, то в конце 2024 года вышел фильм «Баба Яга спасёт Новый год», в котором Железняк вернулась к роли Кикиморы (актриса принимала участие в съёмках картины «Баба Яга спасёт мир»).

О творческом пути и о том, как Железняк удаётся совмещать семейную жизнь и актёрство, читайте в материале «Радио 1».


Пестовала мечту


Олеся Железняк родилась в Москве 11 ноября 1974 года в простой семье. Её мать работала швеёй, а отец был грузчиком. У актрисы есть две старшие сестры — Оксана и Людмила. Они привили Олесе любовь к книгам и танцам. Это увлечение оказалось настолько сильным, что девочка всерьёз задумалась о сцене.

Олеся Железняк (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)

Позже в её жизни появилось кино — она не могла представить дня без посещения библиотеки или киносеансов. Однако родители, будучи людьми практичными, не разделяли стремления дочери и настояли, чтобы она поступала в Плехановский университет на экономический факультет. Олеся так и сделала, но уже после первого экзамена поняла, что не хочет продолжать обучение. Недолго раздумывая, Железняк забрала документы и подала их в колледж культуры, где попала на курс хореографии к преподавателю Людмиле Бойцовой.

Олеся получила профессию педагога-хореографа, но вскоре решила попробовать себя в театральной сфере, её приняли в студию на Арбате. Работа там не продлилась долго — уже через месяц театр закрылся. Тогда она поставила перед собой цель – поступить в ГИТИС. Со второй попытки ей это удалось — Железняк зачислили на курс Марка Захарова.


Театральный снобизм и успехи в кино



Ещё будучи студенткой четвёртого курса, Олеся Железняк начала работать в театре «Ленком», её пригласил Марк Захаров (художественный руководитель и главный режиссёр театра). Здесь актриса столкнулась с критикой. Так, на одной из репетиций спектакля «Варвар и еретик» (это был дебют Железняк) актёр Леонид Броневой резко высказался о её игре и заявил:
«Если она так будет играть, я уйду со сцены».
Это сильно обидело молодую актрису — она оказалась в больнице из-за нервного срыва.

Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)

Впервые на экране артистка появилась в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый», она исполнила роль Зои Мисочкиной. Дебют оказался успешным, и режиссёры стали активно приглашать Олесю в новые проекты. В 2002 году она получила главную роль в сериале «Провинциалы», а уже в 2004-м появилась в образе Гали Копыловой — подруги Виктории Прутковской (роль исполнила Анастасия Заворотнюк) в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня».

В 2010 году актриса присоединилась к актёрскому составу сериала «Сваты», а спустя годы начала экспериментировать с жанрами. В 2020 году она снялась в криминальном детективе «Казанова», а в 2021-м появилась в комедийном сериале «Гранд».


Большая и счастливая семья



Со своим мужем Спартаком Сумченко Олеся Железняк познакомилась ещё до поступления в театральный, когда проходила подготовительные курсы во ВГИКе. Их общение началось с дружбы, которая продолжалась, даже когда они выбрали разные учебные заведения. Со временем чувства стали крепче, и после окончания вузов они решили пожениться.

В 2003 году в семье родился первенец — сын Савелий, спустя три года — дочь Агафья. В 2010 году на свет появился Прохор, а в 2013-м — сын Фома.

Олеся Железняк и Спартак Сумченко (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)

Актриса всегда сама занималась воспитанием детей, не прибегая к помощи нянь. Более того, она даже не отправляла их в детский сад, считая, что в раннем возрасте малыши должны как можно больше времени проводить с матерью. Актриса уверяет, что семья работе не помеха. Секрет прост — чёткое соблюдение распорядка дня и надёжная поддержка супруга.


Раскол в актёрском составе «Сватов»



После 2022 года между актёрами сериала «Сваты» разгорелся конфликт из-за разных политических взглядов. Олеся Железняк старается сохранять нейтралитет.
«Кто-то из «Сватов» меня сейчас поливает грязью. Даже не вникаю в подробности, потому что этот маховик начнёт в тебе раскручиваться. Я отношусь к этому, как к какому-то заболеванию. Человек слабый не может сам справиться со своими эмоциями», — однажды высказывалась актриса.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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«Никогда в жизни!»: Елена Север о том, стала ли она причиной разрыва ее сына с Чеботиной
Елена Север не является причиной разрыва ее сына с Чеботиной
27 февраля 2025, 18:24

Елена Север (Фото: Instagram*/sever_elena)

Телеведущая Елена Север опровергла слухи о том, что она якобы могла поспособствовать разрыву отношений между ее сыном Юрием и исполнительницей Люсей Чеботиной. Она подчеркнула, что никогда не полезла бы в личную жизнь отпрыска.
«…Никогда в жизни! У каждого ребенка была своя комната с рождения — это было принципиально, я не могла входить туда без стука. Что касается самой Люси, то она очень талантливая девочка, очень! Очень трудолюбивая. Даже если взять с этой точки зрения, то я думаю, что лучше бы он был с ней. Я знаю ее семью», — прокомментировала Север в беседе с Fametime TV.

Она добавила, что не может ставить Юрию ультиматум или же лезть в его личное пространство.

Ранее стали известны подробности личной жизни Бари-Алибасова-младшего.

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Изменял беременной жене и не участвует в жизни дочери: как сейчас живет Бари Алибасов-млашдий и от кого ждет второго ребенка
27 февраля 2025, 17:44

Бари Алибасов и Бари Алибасов-младший (РИА Новости / РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сегодня 77-летний Бари Алибасов-старший редко появляется на публике, но его сын продолжает привлекать внимание общества. Креативный и эксцентричный Бари Алибасов-младший унаследовал от отца склонность к эпатажу. Однако его имя часто фигурирует не только в светских хрониках, но и в громких скандалах. О том, как живет ​Бари Алибасов-младший и что известно о его матери, расскажет «Радио 1».

Обвинение в мошенничестве: обманул пенсионерку


В конце прошлого года Алибасова-младшего заподозрили в мошенничестве. Переехав в Нижний Новгород, он решил приобрести жильё. Через агентство недвижимости он нашёл квартиру стоимостью около 5 миллионов рублей, но хозяйка, пенсионерка Гузель, согласилась продать её за 4 миллиона.

Во время сделки Алибасов-младший лично беседовал с Гузель. Он задавал ей вопросы о жизни, продаже квартиры, уточнял, всё ли у неё в порядке. В итоге женщина подписала документ, в котором подтвердила, что полностью осознаёт свои действия и не находится под чьим-либо влиянием.

«Я должен был убедиться, что все нормально, что человек просто хочет продать квартиру», — заявил Алибасов-младший.

Однако, получив деньги, она передала их мошенникам, а затем обратилась в полицию, заявив, что её обманули.

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)

В результате Бари Алибасов-младший оплатил 3 из 4 миллионов, но ключи так и не получил. Сейчас идёт расследование. Если сделку признают недействительной, он может не вернуть свои деньги вовсе или получать их небольшими частями из пенсии женщины. Сам он утверждает, что стал жертвой обмана.

«Мне страшно, я боюсь Бари Алибасова», — сказала Гузель в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Личная жизнь Бари Алибасова-младшего


Как и его отец, Бари Алибасов-младший нередко становится героем скандальных ток-шоу. В 2018 году в эфире «Пусть говорят» он объявил о скором рождении дочери Амелии.

Её мать — телеведущая и продюсер Виолетта Гришина. Однако их семейная жизнь не сложилась. После расставания Гришина переехала с ребёнком в Дубай. По её словам, Алибасов-младший не только редко общается с дочерью, но и не спешит выплачивать алименты, положенные по закону.

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Сам он признаёт, что начал изменять жене ещё во время её беременности, но утверждает, что они заранее договорились о его полигамности. Однако терпеть это Гришина не стала. Однако Гришина не стала терпеть предательства и ушла.

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)

Следующая девушка, Мария Клюева, ушла уже по другой причине – по её словам, он поднимал на неё руку. Сейчас стало известно, что Бари Алибасов-младший вновь готовится стать отцом.

«Поводом для квартиры послужила любимая женщина, которая у меня сейчас уже на шестом месяце. Я переехал в Нижний из Москвы со всем своим бизнесом, чтобы меньше платить. В Нижнем одна из прелестных девчонок оказалась достаточно близкой мне и вот через две недели после знакомства организовали прекрасную доченьку, которую решили назвать Эммой. Уже посмотрели, сделали УЗИ», — рассказал он в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Почему мама Алибасова-младшего оказалась в психбольнице


С подросткового возраста Бари Алибасов-младший жил с отцом в Москве. Его мать, Елена Уронич, была преданной фанаткой продюсера и считала рождение сына своей главной миссией. Однако её психическое состояние вызывало серьёзные опасения.

После рождения ребёнка она стала ревновать его к друзьям, не хотела ни с кем делить, а однажды даже напала с ножом. В результате её поместили в психиатрическую клинику, где она провела более 20 лет.

Несмотря на прошлое, сегодня она поддерживает отношения с сыном.

«После 20 лет, проведенных в психушке, и трех лет реабилитации в Москве она наконец-то чувствует себя полезной. Она моет полы, посуду», — сообщил наследник Алибасова.

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)


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Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России
SHOT: Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства РФ за ложные сведения
27 февраля 2025, 17:33

Субхан Мамедов (Фото: Instagram*/subo_m)

Российского гражданства лишен блогер-миллионник Субхан Мамедов, известный в сети, как SUBO. По информации SHOT, мужчина дал о себе недостоверные сведения при получении гражданства.
Аудитория Мамедова в запрещенной соцсети насчитывает свыше 13 миллионов человек.

Мамедов пранковал (разыгрывал) полицейских и выкладывал ролики в интернет. В частности, как-то раз он надел полицейскую форму, а в другом ролике провоцировал правоохранителей, будучи рядом с ними с пистолетом.

Кроме того, в одном видео Мамедов назвал военных своими охранниками, в сопровождении которых шел в ТЦ, отдавая солдатам команды.

Мамедов упрощенно получил гражданство, но, судя по всему, не оценил этого.

Ранее сообщалось, что выложила в сеть звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук.

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