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«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

В Британии замужнюю тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип с заключенным
Фото: iStock/arturkurjan

Фото: iStock/arturkurjan

Бывший тюремный надзиратель приговорена к 15 месяцам за решеткой за то, что занялась сексом со своим заключенным на видео. Линда де Соуза Абреу, 31 год, была обвинена в «шокирующем нарушении доверия общества» за то, что «развлекалась» в камере лондонской тюрьмы Уандсворт в прошлом году.


О деталях приговора и судебного дела пишет DailyMail 7 января 2025 года.

Линда признала свою вину в служебном преступлении после того, как в социальных сетях распространилось рейтинговое видео, подтверждающее весь акт. Клип был снят на телефон другого заключенного. Запись длится почти пять минут: за это время виновная успела перепробовать со своим партнером множество разных поз и показывала явный энтузиазм.

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На кадрах ясно видна женщина в форме сотрудника тюрьмы, которая придается страсти с заключенным Линтоном Вайрихом, 36 лет. Тот отбывает наказание за серьезную кражу. При этом лежащая в стороне рация время от времени передавала сообщения от бывших коллег обвиняемой, поскольку Абреу занималась сексом в рабочее время.

Фото: iStock/fabioderby

«Вы не только сняли выданную тюрьмой рацию и отложили её в сторону, но также зашли в камеру вместе с ключами — заключенные могли их забрать», — заявили на суде, назвав подобное поведение возмутительным.
Абреу родом из Бразилии и имеет восьмилетнюю дочь, она жената. Женщина была арестована в аэропорту Хитроу, когда пыталась сесть на самолет с отцом. Абреу отрицает, что пыталась опередить полицию и сбежать.

По словам судьи Мартина Эдмундса, её действия подорвали дисциплину в тюрьме, поставили под угрозу безопасность сотрудников и нанесли серьёзный ущерб репутации женских сотрудников в мужских тюрьмах.

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«Я боялась за свою жизнь! Думала, если откажусь, то эти двое (говорит о заключенных) меня изнасилуют самым ужасным образом. Мои руки дрожали от страха и я не смогла подуть в свисток, к тому же рядом не было другой охраны. …Мои действия обоснованы сильным стрессом!», — пыталась переложить вину на других обвиняемая.
На суде выяснилось, что Абреу вступала в интимные отношения с тем же заключённым ранее. Считается, что эти действия были преднамеренными и тщательно спланированными. Возможно, бывшая тюремщица хотела использовать свое место работы как способ «собрать деньги за реализм взрослого контента», поскольку у нее оказался еще один порно-клип с заключенным: на нем женщина делала минет.

Фото: iStock/nantonov

Известно, что у Абреу был свой OnlyFans аккаунт, на котором та делилась контентом «для взрослых». Вскоре после приговора женщина стала утверждать, что нашла «веру в Бога» и раскаивается в ошибках.

Судья отметил, что последствия её действий включают в себя обострение недоверия к тюремной системе. Подчеркивается, что Абреу знала о своих обязанностях и осознанно нарушила их, поставив под угрозу безопасность всех в тюрьме.

Сама Тюрьма Его величества Уандсворт стала объектом насмешек в западных СМИ, а другие тюремщики и тюремщицы столкнулись с глумлением со стороны заключенных.

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В Перми задержали владелицу и директора «Хлебницы» после массового отравления
СК задержал владелицу и директора пермской пекарни «Хлебница», где отравилось 80 людей
11 января 2025, 00:18

Фото: iStock/Choreograph

В Перми задержали владельца и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» после массового отравления посетителей. Как сообщает региональное следственное управление СК России, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к отравлению десятков людей.
По данным следствия, с 26 декабря по 8 января в пекарнях продавалась продукция, не соответствующая стандартам безопасности. В результате пострадавшие были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания стал возбудитель сальмонеллеза.

Роспотребнадзор подтвердил, что речь идет о сети точек выпечки и готовых блюд под брендом «Хлебница», принадлежащей индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Следователи уже ходатайствуют об аресте подозреваемых, которые, как считают правоохранители, действовали по предварительному сговору.

По информации источников РИА Новости, число пострадавших составляет около 80 человек. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента.

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МЧС: В Подмосковье пожар охватил ангар, обрушилась кровля — видео

25-летний чемпион России по борьбе пришел на сомнительную вписку и умер: кто оказался убийцей, подробности
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МЧС: В Подмосковье пожар охватил ангар, обрушилась кровля — видео
10 января 2025, 23:28

Фото: iStock/Choreograph

В Подмосковье вспыхнул пожар в металлическом ангаре в поселке Первомайский. Огонь охватил площадь в 2 100 квадратных метров, обрушив кровлю на 700 квадратах. Видео локализации горения выложили ​в Telegram-канале МЧС России.
К ликвидации возгорания были привлечены более 50 специалистов МЧС России и 18 единиц техники.

Сотрудники оперативно локализовали пожар, предотвратив его распространение на соседние здания. По последним данным, открытое горение уже полностью ликвидировано. На месте продолжаются работы по устранению последствий возгорания.

Ранее сообщалось о том, что под Коломной начали тушить крупный пожар на складе пластиковых ёмкостей.

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#мчс
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#сотрудники
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Под Коломной тушат крупный пожар на складе пластиковых ёмкостей
10 января 2025, 23:05

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В посёлке Первомайский Коломенского городского округа горит металлический ангар. Площадь пожара превысила 2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Пожар на 2 100 «квадратах» тушат более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники», – говорится в сообщении.
Как рассказал источник РЕН ТВ, горит предприятие по производству антисептиков, на складе хранятся пластиковые ёмкости.

Другие подробности, в том числе данные о пострадавших пока не поступали.

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Огнеборцы Мособлпожспаса спасли при пожаре в Кашире пять человек и кошку
10 января 2025, 21:07

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы спасли из горящей квартиры пенсионерку и эвакуировали из задымлённого подъезда четырёх человек. Инцидент произошел в городском округе Кашира, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки. На место выехали пожарно-спасательные расчёты 219-й и 220-й пожарно-спасательных частей.
«В горящей квартире пожарные обнаружили 80-летнюю женщину, страдающую деменцией, которая искала свою кошку. Пенсионерку вывели на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. После этого специалисты нашли в задымлённом жилище спрятавшегося питомца и вернули хозяйке. В это время с верхних этажей с помощью спасательных устройств огнеборцы эвакуировали четырёх человек, в том числе 14-летнего подростка», – рассказал начальник караула Иван Евстигнеев.
Очаг возгорания находился в спальне. Пожарные в считанные минуты справились с пламенем и предотвратили его дальнейшее распространение. Всего в ликвидации пожара участвовали 10 человек и три единицы техники.

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#московская область
#кашира
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Спасатели помогли потерявшей сознание пенсионерке в Москве
10 января 2025, 18:16

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Москве спасатели помогли потерявшей сознание пенсионерке, сын которой в течение суток не мог с ней связаться. Как сообщает АГН «Москва», сотрудники вскрыли запертую дверь, оказали женщине первую помощь и передали ее врачам.
«Обеспокоенный родственник приехал по адресу и оказался перед запертой изнутри дверью. На звонки хозяйка квартиры не отвечала. По прибытии спасатели вскрыли дверь с помощью инструмента и обнаружили пожилую женщину на полу в беспомощном состоянии», — приводят в агентстве сообщение департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
Вместе с этим еще одна волнующая история со спасением произошла в Кемеровской области, где спасатели отыскали четверых подростков, заблудившихся в лесу у горнолыжного курорта Шерегеш. Как сообщает «Сiбдепо», поисково-спасательный отряд на снегоходе и лыжах провел поиски, обнаружил ребят и эвакуировал их.
«Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах прибыли на место происшествия, провели поиски, обнаружили ребят и эвакуировали их к автомобильной стоянке», — пишет издание.
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25-летний чемпион России по борьбе пришел на сомнительную вписку и умер: кто оказался убийцей, подробности
10 января 2025, 17:13

Антон Якименко (Фото: соцсети)

Первый день 2025 года омрачился страшной трагедией в Красноярске. В одной из квартир скончался 25-летний чемпион России по вольной борьбе Антон Якименко. Смертельный удар он получил от друга детства Виталия. Тот тоже когда-то был спортсменом, но его карьера не задалась, и он пошел по скользкому пути.
О подробностях жуткой ночи — в материале «Радио 1».

Смертельная вписка


По данным следствия, четверо старых друзей решили встретиться в ночь с 1 на 2 января. Сам Новый год они праздновали по отдельности. Компания молодых людей зашла вечером в магазин, чтобы купить еду и алкоголь. Однако спустя время в квартире между ними произошел конфликт, который и привел к летальному исходу Антона Якименко.

Фото: iStock/globalmoments

Что конкретно происходило и из-за чего вспыхнул конфликт, до сих пор точно установить не удалось. Поначалу знакомые погибшего рассказывали, что Антон якобы заступился за несовершеннолетнюю, над которой хотел надругаться Виталий. Однако в Следственном комитете пояснили, что никаких других людей в квартире не было. Пока ситуация рассматривается как обычный бытовой конфликт.

Подробности злополучной ночи попали в соцсети


О произошедшем стало известно буквально сразу, благодаря нескольким коротким видео, которые начали распространяться в сети. Вероятно, их загрузили другие парни из компании. На одном из видео запечатлены последние минуты жизни спортсмена. Он сидит один на полу и совершенно не понимает, что произошло. Скорая помощь, которая приехала на место через время, уже не могла ничего сделать и лишь констатировала смерть молодого человека.

По кадрам также видно, что квартиру для посиделок выбрали весьма сомнительную: очень старая мебель и ремонт. Совершенно непонятно, как там вообще мог оказаться успешный спортсмен. Дома его ждала жена, у него есть маленькая дочь. Карьера молодого человека складывалась успешно, но в какой-то момент из спорта пришлось уйти из-за травмы. По словам знакомых покойного, характер у спортсмена был не простой, Антон мог и вспылить. Примечательно, что супруга покойного отказалась от каких-либо комментариев.

Что стало с убийцей спортсмена


Уточняется, что убийца задержан. Ему грозит срок. У 26-летнего Виталия уже имеется криминальное прошлое – он привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


С профессиональным спортом он завязал еще на молодежном уровне, решил двигаться по жизни иначе. Теперь за свои преступные действия ему предстоит ответить по закону.

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В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян
10 января 2025, 16:32

Фото: iStock/Thomasaf

В Узбекистане четырех человек арестовали по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
По данным местного интернет-издания kun.uz, силовики заключили под стражу владельца гостиницы, сантехника и двух человек, которые продали отелю некачественный отопительный котел. Уточняется, что экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали, что вызвало утечку угарного газа и гибель людей.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, тела российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко 22 октября 2024 года нашли в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров
10 января 2025, 16:10

Фото: iStock/dehooks

В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км побережья. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, речь идет о городских округах Керчи и Евпатории, Сакском и Ленинском районах, а также острове Тузла. К мониторингу прибрежной зоны и акватории Черного моря привлекли 10 морских и 2 воздушных судна, добавили в МЧС.

Уточняется, что всего на месте ЧП работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря 2024 года. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.

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Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников
Украинские мошенники довели до самоубийства студента первого курса МФТИ
10 января 2025, 15:53

Фото: iStock/Motortion

В Москве 21 декабря 2024 года произошла трагедия, связанная с давлением со стороны мошенников на студента первого курса Московского физико-технического института (МФТИ) Петра Ветчинкина. Молодой человек стал жертвой злоумышленников, которые навесили на него несколько кредитов и угрожали его семье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно сообщениям однокурсников, Пётр не успел сдать первую сессию. Отмечается, что в социальных сетях распространялась информация, что студенты МФТИ и их родители могут получать звонки от лиц, представляющихся деканатом.

В день трагедии, 21 декабря, Пётр получил звонок, который стал началом шести часов психологического давления. Мошенники угрожали ему расправой над семьей и обвиняли в участии в экстремистских организациях.

По словам матери Петра, он вышел из дома в 17:55 и пропал без вести. Женщина немедленно вызвала полицию, но, к сожалению, тело сына было найдено в нескольких кварталах от их дома.

В его телефоне были обнаружены переписки с мошенниками, которые шантажировали его и угрожали. Похороны Петра Ветчинкина состоялись 27 декабря.

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