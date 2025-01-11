«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

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Бывший тюремный надзиратель приговорена к 15 месяцам за решеткой за то, что занялась сексом со своим заключенным на видео. Линда де Соуза Абреу, 31 год, была обвинена в «шокирующем нарушении доверия общества» за то, что «развлекалась» в камере лондонской тюрьмы Уандсворт в прошлом году.
О деталях приговора и судебного дела пишет DailyMail 7 января 2025 года.
Линда признала свою вину в служебном преступлении после того, как в социальных сетях распространилось рейтинговое видео, подтверждающее весь акт. Клип был снят на телефон другого заключенного. Запись длится почти пять минут: за это время виновная успела перепробовать со своим партнером множество разных поз и показывала явный энтузиазм.
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На кадрах ясно видна женщина в форме сотрудника тюрьмы, которая придается страсти с заключенным Линтоном Вайрихом, 36 лет. Тот отбывает наказание за серьезную кражу. При этом лежащая в стороне рация время от времени передавала сообщения от бывших коллег обвиняемой, поскольку Абреу занималась сексом в рабочее время.
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«Вы не только сняли выданную тюрьмой рацию и отложили её в сторону, но также зашли в камеру вместе с ключами — заключенные могли их забрать», — заявили на суде, назвав подобное поведение возмутительным.Абреу родом из Бразилии и имеет восьмилетнюю дочь, она жената. Женщина была арестована в аэропорту Хитроу, когда пыталась сесть на самолет с отцом. Абреу отрицает, что пыталась опередить полицию и сбежать.
По словам судьи Мартина Эдмундса, её действия подорвали дисциплину в тюрьме, поставили под угрозу безопасность сотрудников и нанесли серьёзный ущерб репутации женских сотрудников в мужских тюрьмах.
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«Я боялась за свою жизнь! Думала, если откажусь, то эти двое (говорит о заключенных) меня изнасилуют самым ужасным образом. Мои руки дрожали от страха и я не смогла подуть в свисток, к тому же рядом не было другой охраны. …Мои действия обоснованы сильным стрессом!», — пыталась переложить вину на других обвиняемая.На суде выяснилось, что Абреу вступала в интимные отношения с тем же заключённым ранее. Считается, что эти действия были преднамеренными и тщательно спланированными. Возможно, бывшая тюремщица хотела использовать свое место работы как способ «собрать деньги за реализм взрослого контента», поскольку у нее оказался еще один порно-клип с заключенным: на нем женщина делала минет.
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Известно, что у Абреу был свой OnlyFans аккаунт, на котором та делилась контентом «для взрослых». Вскоре после приговора женщина стала утверждать, что нашла «веру в Бога» и раскаивается в ошибках.
Судья отметил, что последствия её действий включают в себя обострение недоверия к тюремной системе. Подчеркивается, что Абреу знала о своих обязанностях и осознанно нарушила их, поставив под угрозу безопасность всех в тюрьме.
Сама Тюрьма Его величества Уандсворт стала объектом насмешек в западных СМИ, а другие тюремщики и тюремщицы столкнулись с глумлением со стороны заключенных.
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Мария Моисеева