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В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек

Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

В ночь на 11 января в городе Котовск Тамбовской области украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) врезались в два многоквартирных дома, вызвав незначительные разрушения и травмы у нескольких людей. Как сообщил врио главы региона Евгений Первышов, пострадавшие получили помощь от медиков, травмы вызваны осколками стекол. В пресс-службе уточнили, что от осколков стёкол пострадали 3 человека.
На месте происшествия возгораний не зафиксировано. В результате инцидента здания понесли повреждения, масштабы ущерба сейчас оцениваются. Власти заверили, что последствия будут устранены в кратчайшие сроки.

«В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.


Жителям пострадавших квартир предложено временное размещение в специально организованном пункте.

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«Азов»* пытается пополнить батальон английскими наемниками
11 января 2025, 04:21

Фото: iStock/InspirationGP

Украинский националистический батальон «Азов»* намерен пополнить свои ряды за счет создания интернационального подразделения из англоязычных наемников. Как сообщает издание Guardian, нацбат «Азов»* столкнулся с серьезной нехваткой кадров, что вынудило его искать новых бойцов за пределами Украины.
По данным издания, такое решение принято в преддверии возможного осложнения ситуации на фронте для ВСУ на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Киев может столкнуться с усиленным давлением со стороны РФ, что усложняет положение украинских властей, ранее уже сталкивавшихся с трудностями в мобилизации.

Guardian также уточняет, что с начала конфликта на Украине было ликвидировано 13 британских наемников, которые воевали на стороне ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский признал, что после принятия закона о мобилизации в мае 2024 года Украине не удалось мобилизовать заявленные 500 тысяч человек, фактически привлечено только 200 тысяч. Информацию о провале мобилизации подтверждает газета Washington Post, ссылаясь на украинские и западные источники.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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БПЛА разрушил балкон в пятиэтажке Тамбовской области, пострадали люди
SHOT: дрон ВСУ врезался в жилой дом в Котовске, есть пострадавшие
11 января 2025, 03:45

Фото: iStock/SergeyToronto

В городе Котовск Тамбовской области беспилотник ВСУ врезался в жилую пятиэтажку, разрушив балкон на пятом этаже. Местные жители сообщают о пострадавших. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки дронов, а в небе слышались громкие хлопки.
В результате происшествия обломки, оконные рамы и стекла упали вниз, что вызвало панику среди жильцов. На месте работают все экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена. Эвакуированные жители находятся на улице, передает SHOT.

Официальная информация о происшествии пока не поступала, но кадры с места ЧП показывают серьезные повреждения здания. Балкон полностью раскурочен после атаки дрона ВСУ.



Предположительно, дополняет telegram-канал РЕН ТВ, еще одна пятиэтажка в Котовске могла получить повреждения из-за инцидента.

Ранее сообщалось, что случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край.

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Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край
В Анапе сообщили о работе ПВО, Новороссийск также под атакой ВСУ
11 января 2025, 02:00

Фото: iStock/Chesky_W

В ночь с 10 на 11 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку беспилотников на Краснодарский край. Жители Новороссийска и Анапы сообщили о серии мощных взрывов и работе систем противовоздушной обороны, передает SHOT. По предварительным данным, уже сбито более десяти воздушных целей.
В Анапе власти активировали городскую систему оповещения.

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон», — написали в Telegram-канале мэрии Анапы.
В telegram-канале SHOT выложили несколько видео. На одном из них можно услышать запуск тревожных сирен.



Кроме того, о налетах беспилотников ранее сообщили жители Воронежской и Курской областей, а также Крыма. Работа ПВО в регионе продолжается. В ряде районов были зафиксированы взрывы в небе.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

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#взрывы
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#telegram
#информация
#пво
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Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
11 января 2025, 01:43

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция велась по C-SPAN.
«Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад», — заявила Жан-Пьер во время брифинга.
Общение между двумя президентами состоялось на фоне отмены визита Байдена в Рим, где должна была пройти встреча с Зеленским. Причиной отмены поездки стали масштабные пожары, охватившие Лос-Анджелес.

Жан-Пьер уточнила, что детали разговора будут предоставлены позднее. Однако известно, что действующий президент США в очередной раз заверил Киев в неизменности своей поддержки.

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#помощь
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Гусев: силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ в Воронеже
11 января 2025, 00:54

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили несколько беспилотников, атаковавших регион. По информации губернатора Александра Гусева, атаки произошли как в городе Воронеже, так и в двух других районах области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Несмотря на успешную нейтрализацию угрозы, в регионе сохраняется опасность повторных атак дронов. Местные власти продолжают следить за ситуацией и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар охватил ангар поселке Первомайский. Обрушилась кровля.

Также выяснилось, что более тысячи заявлений поступило в полицию на розыск без вести пропавших жителей в Курской области. На данный момент 240 человек из списка исчезнувших были найдены.

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#всу
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Стали известны подробности сделки по Украине и выгода для РФ
ТАСС: частью сделки по Украине может стать отмена новых санкций США против РФ
11 января 2025, 00:37

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты могут отменить новый крупный пакет санкций, направленных против российского энергетического сектора. Это будет представлено как часть возможного соглашения между Россией и новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. Решение нынешнего президента США Джо Байдена предоставляет будущей администрации удобную возможность включить смягчение санкций в потенциальный мирный план по Украине, докладывает источник ТАСС из Республиканской партии США.
«Сегодняшний шаг администрации (демократа Джо) Байдена является значимым в том смысле, что он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — сообщили ТАСС.
Ранее 10 января Соединенные Штаты ввели очередной крупный пакет антироссийских санкций, который затронул энергетический сектор России.

Под ограничения попали ключевые компании, включая «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их нефтеперерабатывающие заводы и зарубежные структуры, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

Названы темы переговоров Путина и Трампа
Названы темы переговоров Путина и Трампа

Всего под санкциями оказалось порядка 30 нефтесервисных компаний и около 100 судов, задействованных в перевозке российского сырья.

Вместе с США аналогичные меры против российского нефтяного сектора ввела Великобритания. Эксперты Reuters прогнозируют, что эти санкции значительно усложнят морские поставки российского сырья в такие страны, как Индия и Китай, а также приведут к снижению цен на нефть РФ ниже $60 за баррель.

Отмена санкций рассматривается как значимый шаг, способный повлиять на развитие отношений между Москвой и Вашингтоном в контексте разрешения конфликта на Украине.

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Более тысячи заявлений на розыск пропавших в Курской области подали в полицию
Хинштейн: почти 1,2 тыс. заявлений на поиск пропавших курян подали в полицию
10 января 2025, 23:20

Фото: iStock/N-sky

В Курской области с августа по январь полиция получила почти 1,2 тысячи заявлений на розыск пропавших жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. На данный момент 240 человек из этого списка были найдены.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 9 января представила отдельный перечень из 517 граждан, разыскиваемых на территории области. Эти фамилии поступили от родственников, которые лично обратились к омбудсмену.

Однако Хинштейн подчеркнул, что список Москальковой охватывает только тех, чьи близкие обратились за помощью именно к ней, в то время как другие ведомства также ведут активную работу.

По его словам, помимо полиции, в поисках участвуют органы МВД, МИД, волонтеры, Российский Красный Крест, правозащитники и власти региона. Подобная координация позволяет усилить эффективность мероприятий и найти больше пропавших.

«Благодарю Татьяну Николаевну за высокую оценку наших усилий. Верю, что нам сообща удастся не только найти пропавших курян, но и сделать все, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Мы их очень и очень здесь ждем!», — заключил Хинштейн.
Работа продолжается, и власти призывают всех, кто ищет своих близких, активно обращаться за помощью.

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«Отрубили пальцы за отказ стрелять по русским»: как наказывают солдат ВСУ
В курской Махновке солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять по бойцам РФ
10 января 2025, 18:30

Фото: iStock/Olena_Z

В поселке Махновка Курской области солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять в российских военных. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинские солдаты начали массово сдаваться бойцам 11-й бригады ВДВ, у части из сдавшихся отрублены пальцы командирами за отказ стрелять по российским бойцам», — говорится в сообщении военкоров.

Младший сержант ВСУ Алексей Бубенко во время допроса рассказал, что палец ему отрубил старший группы за отказ стрелять в российских военных. С этим же столкнулся его сослуживец. Он также остался без пальца после отказа выполнять приказ.

Тем временем российские военные продолжают зачищать Махновку от оккупантов.

По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.

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#солдаты
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#вс рф
#минобороны
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Зеленский раскрыл число украинских боевиков, находящихся в Курской области
Зеленский: В Курской области находятся 60 тысяч военных ВСУ
10 января 2025, 18:00

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Курской области находится 60 тысяч украинских военных. Такие данные привел Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24.
«В этой зоне находятся 60 тысяч (украинских военных)», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что европейские и американские союзники Киева были проинформированы о начале операции украинской армии в курском приграничье.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника.

По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.

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