В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек

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В ночь на 11 января в городе Котовск Тамбовской области украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) врезались в два многоквартирных дома, вызвав незначительные разрушения и травмы у нескольких людей. Как сообщил врио главы региона Евгений Первышов, пострадавшие получили помощь от медиков, травмы вызваны осколками стекол. В пресс-службе уточнили, что от осколков стёкол пострадали 3 человека.
На месте происшествия возгораний не зафиксировано. В результате инцидента здания понесли повреждения, масштабы ущерба сейчас оцениваются. Власти заверили, что последствия будут устранены в кратчайшие сроки.
Жителям пострадавших квартир предложено временное размещение в специально организованном пункте.
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«В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Жителям пострадавших квартир предложено временное размещение в специально организованном пункте.
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Мария Моисеева