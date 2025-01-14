В МХТ им. Чехова идёт церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской

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В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Актрису провожают в последний путь на основной сцене Московского художественного театра (МХТ) имении А. П. Чехова.
Именно там служила актриса и там в последний раз вышла на сцену. Это произошло 23 июня 2024 года, когда она появилась на подмостках в спектакле «Космос». В декабре актрису поместили в центр паллиативной помощи, где 26 декабря она встретила своё 60-летие. А 10 января Евгения Добровольская скончалась.
В 2022 году у актрисы было выявлено онкологическое заболевание. Болезнь обнаружили на поздней стадии, когда она уже не поддавалась лечению.
После гражданской панихиды Евгению Добровольскую отпоют в храме Святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.
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В 2022 году у актрисы было выявлено онкологическое заболевание. Болезнь обнаружили на поздней стадии, когда она уже не поддавалась лечению.
После гражданской панихиды Евгению Добровольскую отпоют в храме Святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.
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Александр Бойцов