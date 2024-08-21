Стала известна дальнейшая судьба собаки Алена Делона

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Собаку Алена Делона по кличке Лубо не усыпят. Об этом заявил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников актера.
18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. В последние годы он жил в одиночестве, окруженный своими собаками. Актер всегда проявлял любовь к животным и поддерживал пять приютов для бездомных собак и кошек за счет собственных средств.
Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина».
Ранее сообщалось, что Ален Делон будет похоронен в своём поместье в коммуне Души, Франция, где похоронены 35 его собак.
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«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. «У нее есть дом и семья», подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — отмечается в сообщении.
Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина».
Ранее сообщалось, что Ален Делон будет похоронен в своём поместье в коммуне Души, Франция, где похоронены 35 его собак.
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Дарья Осипова