В Москве начали нести цветы к посольству Франции в память об актере Алене Делоне

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA
В Москве в это воскресенье, 18 августа, жители начали приносить цветы к посольству Франции в память о знаменитом французском актере Алене Делоне, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости. На заборе здания также повесили небольшое фото актера в молодости.
Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Следом вышли «Рокко и его братья» и «Леопард». Благодаря последнему Делону номинировался на «Золотой глобус». Актер является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».
Последние годы Ален Делон много рассуждал о желании умереть и даже планировал провести эвтаназию. В материале «Радио 1» мы рассказывали о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах, почему он так хотел уйти в мир иной.
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