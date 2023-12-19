Стала известна дата выхода последней серии «Слова пацана»

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Режиссер Жора Крыжовников сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), что финальная серия сериала «Слово пацана» выйдет, как и планировалось, 21 декабря.
До этого Крыжовников признавался, что восьмую серию не удастся посмотреть в запланированную дату из-за «доделок-переделок».
Сообщалось, что последнюю серию пересняли в связи с личным решением режиссера.
По словам Крыжовникова, на третьем эпизоде создатели решили закончить историю по-другому. Авторам сериала пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».
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Сообщалось, что последнюю серию пересняли в связи с личным решением режиссера.
«Седьмая серия чуть-чуть отличается, в каких-то местах она доделана. А восьмая серия принципиально другая. Подчеркну, если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, то там скорее бы вырезали, а не переснимали», — объяснил Жора Крыжовников.Ранее сценарист Андрей Золотарев рассказал, что из «Слова пацана» были вырезаны сцены сборов.
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».
«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников) в итоге всё это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», —объясняет Андрей Золотарев.Читайте также:
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Мария Фирсова