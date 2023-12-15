Культовый сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Детективный сериал «Бандитский Петербург», выходивший на отечественные экраны в 2000-х, получит продолжение.
«Сноб» пишет, что проектом «Бандитский Петербург. 20 лет спустя» занимались авторы книги, которая является основой оригинального сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин. Сообщается, что уже написан 21 эпизод проекта
По словам Шушарина, он допишет самостоятельно финал сериала после смерти Андрея Константинова.
Действия проекта развернутся в 2013 году, главными героями будут журналист Обнорский и прокурор Поспелова.
Дата премьеры «Бандитского Петербурга. 20 лет спустя» неизвестна.
Ранее сообщалось, что переснятый финал сериала «Слово пацана» выйдет на экраны с опозданием. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.
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По словам Шушарина, он допишет самостоятельно финал сериала после смерти Андрея Константинова.
Дата премьеры «Бандитского Петербурга. 20 лет спустя» неизвестна.
Ранее сообщалось, что переснятый финал сериала «Слово пацана» выйдет на экраны с опозданием. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.
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Мария Фирсова