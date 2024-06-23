Количество пострадавших при атаке в Дагестане возросло

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В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы в результате террористических атак доставлено 16 пострадавших, 13 из них – полицейские, трое – гражданские, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Дагестан.
Ранее стало известно, что начальник отдела полиции Дагестанских Огней, прибывший на помощь местным коллегам, погиб. По предварительным данным, жертвами атак стали восемь полицейских.
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Александр Климов