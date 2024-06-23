В Госдуме заявили о связи теракта в Дагестане со спецслужбами Украины и НАТО

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Депутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.
«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.
Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что нападавший из Дагестана мог быть связан с международной террористической организацией. Согласно собеседнику издания, силовики убеждены, что преступление было спланировано заранее.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК). Следственный комитет Российской Федерации по Дагестану возбудил уголовные дела по статье «теракт». По предварительным данным, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и несколько сотрудников полиции. МВД региона сообщило, что шесть полицейских погибли, 12 получили ранения.
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Александр Климов