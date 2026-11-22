Стала известна главная альтернатива дорогой красной икре
Главной альтернативой дорогой красной икре может стать икра минтая и тихоокеанской сельди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рыбный союз.
По оценке экспертов, икра этих массовых объектов российского промысла становится главным драйвером замещения — как на праздничном столе, так и в повседневном потреблении. Уточняется, что к середине ноября вылов сельди уже побил исторический рекорд, превысив 637 тысяч тонн. Добыча минтая тоже оказалась высокой — более двух миллионов тонн пойманной рыбы.
Аналитики считают, что такие объемы обеспечат стабильное и доступное предложение продукции на полках. Рыбный союз прогнозирует, что по итогам 2026 года Россия произведет 50–60 тысяч тонн белой икры.
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