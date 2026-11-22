22 ноября 2026, 02:34

Депутат Кавшар: В 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней, как и в 2026-м

Фото: iStock/Pla2na

В 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней, как и в 2026-м. Об этом РИА Новости сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).