Россиянам объяснили, сколько дней они будут отдыхать в 2027 году
В 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней, как и в 2026-м. Об этом РИА Новости сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
В соответствии с утвержденным правительством производственным календарем на 2027 год, из 118 выходных дней 14 будут праздничными. Рабочих дней, как обычно, будет вдвое больше, чем выходных.
Напомним, что уже наступило 22 ноября. Считается, что раньше к этому дню в России всегда начинал идти снег и крепли морозы. Согласно народному календарю, сегодня отмечается Матрёна Зимняя. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Матроны Константинопольской, а также вспоминает блаженную Матрону Московскую. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
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