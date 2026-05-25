IT-эксперт раскрыл, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Мошенники под видом популярных блогеров и стримеров все чаще обманывают детей в мобильных играх. Об этом рассказал NEWS.ru директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
Злоумышленники начинают с безобидных бесед в онлайн-сообществах, постепенно склоняя жертву к раскрытию личных данных или фотографированию банковской карты родителей. Один из распространенных методов — фальшивые сайты, предлагающие бонусы и недорогую игровую валюту. Ребенка просят пройти по ссылке, авторизоваться и ввести логин и пароль, якобы для проверки. На самом деле такие страницы создаются для кражи данных, пояснил Морев.
Потеря игрового аккаунта может привести не только к утрате прогресса, но и к взлому электронной почты или мессенджеров, поскольку дети часто используют одни и те же пароли. IT-эксперт рекомендовал взрослым устанавливать приложения только из надежных источников, настраивать родительский контроль и ограничивать покупки.
