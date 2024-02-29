Стала известна личность военного, привлекшего внимание во время послания Путина

Фото: сайт Кремля
Военнослужащим, который пристально смотрел в камеру во время выступления президента России Владимира Путина, оказался герой СВО Сергей Токарь, сообщает телеграм-канал «Shot».
На мужчину с забавным взглядом сразу обратили внимание журналисты.
После завершения выступления президента, герой СВО сообщил, что уже видел кадры, на которых он удивленно смотрит в камеру.
Сергей Токарь лишился руки во время боевых действий в зоне проведения спецоперации. Во главе с ним подразделение вступило в ожесточенный бой с противником, в результате чего ВСУ был нанесен большой урон. Несмотря на ранение, прапорщик продолжил выполнять свой воинский долг. За мужество, отвагу и героизм, а также за выполнение боевых задач Сергей Токарь получил звание Героя.
Несмотря на отсутствие конечности, он вернулся в строй и продолжает выполнять долг.
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После завершения выступления президента, герой СВО сообщил, что уже видел кадры, на которых он удивленно смотрит в камеру.
Несмотря на отсутствие конечности, он вернулся в строй и продолжает выполнять долг.
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Анастасия Хохлова