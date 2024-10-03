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В России стартовал видеоконкурс «Парки России — будущим поколениям»

03 октября 2024, 17:29
Фото: iStock/Martinan

Фото: iStock/Martinan

Конкурс видеороликов и видеопрезентаций «Парки России – будущим поколениям» для дошкольных учреждений и семей с маленькими детьми проводит Общественная палата РФ, приём работ начался 1 октября, сообщает пресс-служба ОП РФ.
«Целью конкурса является популяризация парков России как мест для всестороннего развития личности ребенка и семейного отдыха, а также совершенствование сферы развития общественных пространств и парков для семейного досуга и укрепление семейных ценностей и традиций», — говорится в сообщении.
В конкурсе могут принять участие воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций — как государственных, так и частных, а также семьи с детьми дошкольного и школьного возраста.



В качестве конкурсной работы принимается видеоролик или видеопрезентация по теме «Наш любимый парк» (для дошкольных учреждений) и «Парки России в судьбе моей семьи» (для семейных команд), размещённые в сети «ВКонтакте» до 24 ноября с обязательным хештегом #ПаркиБудущего.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

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На девяти дорогах Московской области отремонтировали знаки
03 октября 2024, 17:53

Дорожные знаки привели в порядок на семи региональных улицах и двух шоссе, расположенных в восьми городских округа Московской области, работы выполнили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожные знаки отремонтировали, в частности, на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки Богородского округа, в 1-м Покровском проезде в Котельниках, на Садовой улице в посёлке Образцово округа Щёлково, на улице Куйбышева в рабочем посёлке Менделеево округа Солнечногорск, на улице Чехова в городе Чехов, на Дорожной улице в посёлке совхоза «Останкино» Дмитровского округа, а также на Московском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы знаки на двух локациях в округе Егорьевск: в черте города на улице Антипова и на Касимовском шоссе на территории деревни Порядниково.

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«Мосавтодор» провёл уборку на восьми дорогах городского округа Домодедово
03 октября 2024, 17:47

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора провели уборку и ремонт на восьми региональных дорогах в городском округе Домодедово в рамках летнего содержания, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В черте города дорожные службы отремонтировали искусственную неровность на улице 1-й Вокзальной в микрорайоне Барыбино, а также светофор и ограждение на улице Промышленной для повышения безопасности дорожного движения.

На дороге в микрорайоне Востряково восстановили работу линии наружного освещения.

Кроме того, дорожники спилили ветки деревьев на дороге в деревне Ляхово и убрали мусор на несанкционированных свалках на дороге в селе Ям и на 45-м километре Каширского шоссе. Также они отремонтировали знаки на улицах Центральной и Центральной деревни Новленское и на дороге в деревне Гальчино.

Министерство напомнило, что уборка и ремонт дорог продолжаются в летний период. Дорожные службы убирают мусор и растительность, моют знаки, ограждения, остановки и чистят проезжую часть, а при необходимости они ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны, искусственные неровности и ограждения. Все работы контролируются автоматизированной системой СКПДИ.

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В Подмосковье с июля отремонтировали более 300 дверей в подъездах
03 октября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с июля по сентябрь этого года провели ремонт более чем 300 входных дверей в местах общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, инспекторы которого контролировали работу коммунальщиков.
«Входная дверь в подъезд должна соответствовать стандартам надёжности, безопасности и долговечности. Один из главных элементов, обеспечивающих эти характеристики, – доводчик или пружина. они требуют регулярного обслуживания», – отметили в ведомстве. Там добавили, что все работы выполнялись как по плану, так и по заявкам жителей.
В Минчистоты напомнили, что по вопросам текущего ремонта и содержания подъездов нужно обращаться в свою управляющую компанию. Она обязана выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также можно оставить заявку на портале ЕДС МО.

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Социальный проект Деменция.net доступен для жителей Подмосковья
03 октября 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Ilya Ginzburg

Стать участниками социального проекта Деменция.net смогут жители Подмосковья. Как отметили в Благотворительном фонде «Память поколений», в мероприятиях Деменция.net поучаствовали уже свыше 23 тысяч человек.
Проект помогает повысить осведомленность населения о проблемах, связанных с когнитивным здоровьем, а также уровень знаний о профилактике и диагностике деменции и других расстройств. Помощь могут получить и те, кто ухаживает за больными.

«На данный момент совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» Фондом в 20 регионах России открыты региональные Центры профилактики когнитивных расстройств. В этих центрах любой желающий может бесплатно пройти скрининг на наличие когнитивных изменений, записаться на занятия Школы активного долголетия», — добавили в фонде «Память поколений».
Ранее сообщалось, какую сумму выплатили подмосковным семьям с новорожденными с начала текущего года.

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В выставочном зале Павловского Посада школьников ждут нескучные каникулы

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Подмосковным семьям с новорождёнными с начала года выплатили более 900 млн рублей
03 октября 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные семьи получили выплаты на новорождённых в сентябре более чем на 100 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Семьи региона, где недавно родился ребёнок, могут оформить выплату на 20 тыс. рублей или подарочную коробку с вещами для малыша в рамках нацпроекта «Демография».
«Только за последний месяц на эту меру поддержки ушло более 100 млн рублей. А всего с начала года выплату получили родители 45 тыс. детей на сумму свыше 900 млн рублей», – рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.
Как ранее отмечала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, чаще всего родители выбирают деньги, так как они помогают в первые месяцы после появления младенца, когда расходы значительно растут.

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В выставочном зале Павловского Посада школьников ждут нескучные каникулы
03 октября 2024, 17:14

Фото: iStock / ilkercelik

Школьников Павловского Посада приглашают с пользой и удовольствием провести осенние каникулы в Доме Широкова. Для ребят подготовили специальную программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Школьные каникулы – не только период отдыха для детей, но и возможность провести время вместе для всей семьи. Для этого вовсе не обязательно ехать куда-то далеко. Заняться интересными вещами можно в родном городе. Каникулы в выставочном зале – это весело и очень познавательно», – отметили в администрации.
Учеников ждут увлекательные прогулки по старой площади, экспозициям Дома Широкова, знакомство с историей Павловского Посада и с его традициями, с купеческим. Кроме того, для всех подготовили интересные мастер-классы, программы и встречи.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

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#московская область
#подмосковье
#досуг
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Порядка 300 молодых ветеринаров прошли практику в Госветклиниках Московской области
03 октября 2024, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Каждый год студенты средних и высших учебных заведений проходят практику в государственных ветеринарных клиниках Московской области, приобретая опыт в одной из самых важных и необходимых профессий как для людей, так и для животных — профессии ветеринара, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары играют важную роль в обеспечении эпизоотического благополучия и заботе о здоровье животных и людей. Студенты, проходящие практику на ветеринарных станциях Московской области, получают ценный опыт и знания от опытных ветеринарных врачей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что Госветслужба Подмосковья является крупнейшей региональной площадкой для учебной и производственной практики студентов. В год практику на базе ветеринарных станций проходят около 300 студентов, многие из которых получают целевые направления или уже являются студентами или выпускниками.

Опытные коллеги рады принять молодых специалистов в свои ряды и поддержать их профессиональное развитие.

С прошлого года на работу было принято 25 молодых ветеринаров, которые станут будущим ветеринарной службы.

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Представитель Дурова обвинил Болгар в растрате денег, выделенных на детей
NYT: Павел Дуров и мать его детей Ирина Болгар никогда не были парой
03 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Основатель Telegram Павел Дуров и мать троих его детей Ирина Болгар никогда не были парой. Об этом сообщил представитель Дурова в беседе с The New York Times.
По его словам, те денежные средства, которые предприниматель выплачивал Болгар в качестве алиментов на детей, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и иные излишества». Представитель основателя Telegram отметил, что у Дурова много детей, каждого из которых он поддерживает по ставке десять тысяч долларов ежемесячно.

Бизнесмен также надеется на справедливость швейцарской системы правосудия, чтобы деньги, которые незаконно присвоила Ирина Болгар, были потрачены на детей.

Летом текущего года женщина заявила, что некоторое время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с предпринимателем в Петербурге в 2012 году.

Ранее Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «‎совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Раменском началась консервация фонтанов
03 октября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Консервацию фонтанов проводят в Раменском городском округе, о том, какие именно работы при этом проводят, рассказал руководитель отдела благоустройства бюджетного учреждения «СиБ» Марат Мальсургенов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фонтане на площади Молодежи не только закрывают чашу сверху, но и демонтируют насос, потому что его нельзя оставлять на зиму. Кроме того, рабочие снимают подсветку и очищают её специальным раствором, чтобы она нормально функционировала в будущем году», — сказал Марат Мальсургенов.
Он добавил, что помимо фонтана на площади молодёжи, ведётся консервация ещё девяти расположенных в городе объектов. Все работы планируется завершить до 16 октября.

В администрации отметили, что тёплый сентябрь позволил продлить городской сезон фонтанов, однако с началом листопада эти объекты необходимо закрывать, так как листья забивают фильтры, и струю теряют напор.

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#фонтан
#благоустройство
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