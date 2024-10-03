В России стартовал видеоконкурс «Парки России — будущим поколениям»

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Конкурс видеороликов и видеопрезентаций «Парки России – будущим поколениям» для дошкольных учреждений и семей с маленькими детьми проводит Общественная палата РФ, приём работ начался 1 октября, сообщает пресс-служба ОП РФ.
«Целью конкурса является популяризация парков России как мест для всестороннего развития личности ребенка и семейного отдыха, а также совершенствование сферы развития общественных пространств и парков для семейного досуга и укрепление семейных ценностей и традиций», — говорится в сообщении.В конкурсе могут принять участие воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций — как государственных, так и частных, а также семьи с детьми дошкольного и школьного возраста.
В качестве конкурсной работы принимается видеоролик или видеопрезентация по теме «Наш любимый парк» (для дошкольных учреждений) и «Парки России в судьбе моей семьи» (для семейных команд), размещённые в сети «ВКонтакте» до 24 ноября с обязательным хештегом #ПаркиБудущего.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Общественной палаты Российской Федерации.
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