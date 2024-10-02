Названы победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело промежуточные итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Жюри определило победителей в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший тематический подъезд» за 2022–2023 годы.
В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове по адресу: ул. Октября, д. 20, п. 1.
Второе — подъезд в Видном а ул. Строительная, д. 31, п. 2, а третье — подъезд в Реутове на Юбилейном пр-кте, д. 26, п. 1.
В номинации «Лучший тематический подъезд» первое место досталось подъезду из Балашихи в мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 12, п. 1, второе — подъезду из Ногинска на ул. Белякова, д. 2, кор. 2, п. 2, а третье — подъезду из Зарайска 1-й мкр., д. 32, п. 2.
В 2023 году в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в микрорайоне Железнодорожный города Балашихи (улица Маяковского, дом 36, пункт 3). Второе место получил подъезд в Реутове (Юбилейный проспект, дом 49, пункт 1), а третье — подъезд в Ступино (улица Калинина, дом 9, пункт 1).
В номинации «Лучший тематический подъезд» по теме «Наука и образование» победил подъезд в Химках (улица Германа Титова, дом 14к1, пункт 5). Второе место занял подъезд в Клину (улица Профсоюзная, дом 13к3, пункт 1), а третье — подъезд в Раменском (улица Свободы, дом 13, пункт 3).
В течение месяца также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».
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В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове по адресу: ул. Октября, д. 20, п. 1.
Второе — подъезд в Видном а ул. Строительная, д. 31, п. 2, а третье — подъезд в Реутове на Юбилейном пр-кте, д. 26, п. 1.
В номинации «Лучший тематический подъезд» первое место досталось подъезду из Балашихи в мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 12, п. 1, второе — подъезду из Ногинска на ул. Белякова, д. 2, кор. 2, п. 2, а третье — подъезду из Зарайска 1-й мкр., д. 32, п. 2.
В 2023 году в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в микрорайоне Железнодорожный города Балашихи (улица Маяковского, дом 36, пункт 3). Второе место получил подъезд в Реутове (Юбилейный проспект, дом 49, пункт 1), а третье — подъезд в Ступино (улица Калинина, дом 9, пункт 1).
В номинации «Лучший тематический подъезд» по теме «Наука и образование» победил подъезд в Химках (улица Германа Титова, дом 14к1, пункт 5). Второе место занял подъезд в Клину (улица Профсоюзная, дом 13к3, пункт 1), а третье — подъезд в Раменском (улица Свободы, дом 13, пункт 3).
В течение месяца также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».
«Конкурс на лучший подъезд привлекает значительное внимание жителей Подмосковья. Активное участие горожан обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Победители конкурса в качестве награды получат в путешествия по России.
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Дайана Хусинова