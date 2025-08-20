Стала известна новая схема мошенничества в мессенджерах Telegram

20 августа 2025, 09:22

Мошенники начали рассылать абонентам сообщения о блокировке номера

Фото: iStock/JuYochi

Крымский телеком-оператор «Волна» предупреждает абонентов о новой схеме мошенничества, которая распространяется через мессенджеры, такие как Telegram. Злоумышленники рассылают сообщения, представляясь сотрудниками оператора и угрожая блокировкой мобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости.