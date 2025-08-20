Стала известна новая схема мошенничества в мессенджерах Telegram
Крымский телеком-оператор «Волна» предупреждает абонентов о новой схеме мошенничества, которая распространяется через мессенджеры, такие как Telegram. Злоумышленники рассылают сообщения, представляясь сотрудниками оператора и угрожая блокировкой мобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе компании сообщили, что мошенники предлагают абонентам связаться с якобы службой поддержки для предотвращения отключения связи. Однако указанные в сообщениях контакты не имеют никакого отношения к официальным каналам «Волны». Под маской «технической поддержки» злоумышленники пытаются выманить у пользователей персональные данные, включая паспортные сведения, коды из СМС и пароли от банковских аккаунтов, что может привести к утечке личной информации и средств.
Компания «Волна» подчеркнула, что ее сотрудники никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованиями предоставить личные данные или угрозами отключения. Абонентам настоятельно рекомендуется обращаться только в официальные службы поддержки для получения информации и помощи.
