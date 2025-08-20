Достижения.рф

Мать в Красноярске пыталась зарезать сына, она отправлена в СИЗО

Фото: iStock/fotoember

В Красноярске произошел ужасный инцидент: мать, страдающая от шизофрении, более 10 раз ударила своего сына ножом. Об этом пишет «‎Kras Mash».



Предварительно, она уложила мальчика на диван, накрыла одеялом и начала резать себя. К счастью, сотрудники полиции, проводившие профилактический рейд в общежитии, случайно стучались в её дверь и тем самым спасли жизнь и матери, и ребенку.

На данный момент прокуратура начала проверку по этому делу. Мать была арестована и отправлена в следственный изолятор на месяц и 10 дней. Мальчик находится в больнице, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Дарья Осипова

