Мать в Красноярске пыталась зарезать сына, она отправлена в СИЗО

20 августа 2025, 09:07

Мать, которая пыталась зарезать сына в Красноярске, отправили в СИЗО

Фото: iStock/fotoember

В Красноярске произошел ужасный инцидент: мать, страдающая от шизофрении, более 10 раз ударила своего сына ножом. Об этом пишет «‎Kras Mash».