Учитель задержан за изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетней

20 августа 2025, 08:48

Учитель истории в Питере задержан за развратные действия с несовершеннолетней

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге 33-летний преподаватель истории оказался под следствием после обвинений в сексуальных преступлениях в отношении 15-летней школьницы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент был выявлен благодаря обращению матери девочки, которая заявила о развратных действиях учителя, происходивших в стенах учебного заведения с мая 2024 года по март 2025 года.