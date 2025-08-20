Учитель задержан за изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетней
В Санкт-Петербурге 33-летний преподаватель истории оказался под следствием после обвинений в сексуальных преступлениях в отношении 15-летней школьницы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент был выявлен благодаря обращению матери девочки, которая заявила о развратных действиях учителя, происходивших в стенах учебного заведения с мая 2024 года по март 2025 года.
По данным следствия, педагог не только вступал в половую связь с несовершеннолетней, но и вел с ней переписку в мессенджере, отправляя ей порнографические фотографии. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что в период с сентября по октябрь 2024 года учитель не менее четырех раз снимал девочку в обнаженном виде в кабинете школы, тем самым производя порнографические материалы.
В связи с данными фактами Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 242.2 УК РФ, касающейся использования несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Учитель находится под арестом, и следственные действия продолжаются.
Данный случай вызывает широкий общественный резонанс и поднимает вопросы о безопасности детей в образовательных учреждениях.
