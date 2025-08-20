20 августа 2025, 08:43

NTK: в Мексике предвестников катаклизмов вынесло на берег перед землетрясениями

Фото: iStock/winyuu

В Мексике на побережье штата Южная Нижняя Калифорния волны вынесли двух сельдяных королей. Как сообщает Need To Know, это произошло незадолго до стихийных бедствий, обрушившихся на разные страны, включая Россию.





Раненых рыб обнаружил 1 августа местный житель Рене Вильянуэва. По его словам, сельдяные короли пережили нападение акулы и оказались на мелководье на грани смерти. Один из них достигал в длину 3,7 метра. Мужчина заснял рыб на видео, отметив, что вскоре они погибли у него на глазах.



Сельдяные короли обитают на глубине свыше 900 метров и крайне редко поднимаются к поверхности. Во многих культурах их выброс на берег считается предвестником катаклизмов.

«На следующий день после того, как мы нашли этих животных, в России произошли землетрясения, а по всему миру произошли цунами», — добавил Вильянуэва.