Стала известна обстановка во втянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте
Секта «Русская православная церковь — Царская Империя», в которой оказались 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина из Санкт-Петербурга, продолжает действовать в Ульяновской области даже после задержания ее лидеров. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков.
По его словам, последователи секты ожидают возвращения ее основателя Леонида Власова, известного как старец Зосима. Сейчас он находится под судом по двум уголовным статьям, в том числе о призывах к осуществлению террористической деятельности. Маняков пояснил, что сначала адепты надеялись на оправдание своего лидера, а теперь, осознавая неизбежность приговора, «из него делают мученика». Развитие секты не прекратилось, а продолжается дальше.
Впервые «Царская Империя» привлекла внимание в 2018 году. Организация пыталась обосноваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской и других областях, но в итоге осела в селе Айбаши Ульяновской области, где жила бабушка Власова. Впоследствии секта скупила частные дома в соседних населенных пунктах. Для последователей Власов является императором и патриархом несуществующего государства «Триединая Русь». При этом он имеет судимости по тяжким статьям, включая изнасилование.
Родные сестры Ирина и Марина пропали в Санкт-Петербурге 9 февраля. Перед их исчезновением очевидцы видели, когда старшая отводила младшую в школу. Позже они вышли на связь из секты, записав видео вместе с матерью. На кадрах Марина заявила, что имеет право жить там, где хочет, а также пожаловалась на отца, который заставлял их пользоваться «карточками» — вероятно, подразумевая проездные и банковские.
