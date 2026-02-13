Стала известна обстановка во втянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

13 февраля 2026, 09:38

Иерей Маняков: втянувшая сестер из Петербурга секта действует под Ульяновском

Фото: iStock/Dzurag

Секта «Русская православная церковь — Царская Империя», в которой оказались 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина из Санкт-Петербурга, продолжает действовать в Ульяновской области даже после задержания ее лидеров. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков.