Две сестры 11 и 18 лет пропали в Петербурге: предварительные версии исчезновения и фото
Пропавшие в Петербурге сестры могли попасть в секту
Две сестры — 11-летняя Ира и 18-летняя Марина — пропали в Санкт-Петербурге. Их разыскивают с 9 февраля. Об этом пишет KP.RU.
В последний раз девочек видели, когда старшая сестра повела младшую в школу, после чего они исчезли. По словам очевидцев, 11 февраля сестер заметили в компании еще одной девушки.
Существует версия, что девочек забрала мать, которая давно состоит в секте «Царская империя», и могла увезти их туда. Лидером движения называют Леонида Власова.
Ранее он несколько раз отбывал наказание в тюрьме, а сейчас предстал перед судом в Самарской области.
