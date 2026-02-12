Достижения.рф

Две сестры 11 и 18 лет пропали в Петербурге: предварительные версии исчезновения и фото

Пропавшие в Петербурге сестры могли попасть в секту
Фото: istockphoto/blinow61

Две сестры — 11-летняя Ира и 18-летняя Марина — пропали в Санкт-Петербурге. Их разыскивают с 9 февраля. Об этом пишет KP.RU.



В последний раз девочек видели, когда старшая сестра повела младшую в школу, после чего они исчезли. По словам очевидцев, 11 февраля сестер заметили в компании еще одной девушки.

Существует версия, что девочек забрала мать, которая давно состоит в секте «Царская империя», и могла увезти их туда. Лидером движения называют Леонида Власова.

Фото: vk.com/lizaalert_piter
Ранее он несколько раз отбывал наказание в тюрьме, а сейчас предстал перед судом в Самарской области.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0